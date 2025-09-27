Rooney: “Si no fuera por mi mujer, estaría muerto”

El que fuera delantero del Everton y del Manchester United, Wayne Rooney se abrió en una entrevista junto a su excompañero en este último equipo, Rio Ferdinand. En ella habló sobre su lucha contra su adicción al alcohol, que por poco le cuenta la vida, y de la importancia de Coleen, su mujer, para que no perdiese la batalla.

“Si no fuera por mi esposa Coleen estaría muerto. Cometí muchos errores en el pasado, todos grabados y documentados, pero ahora soy un hombre diferente. Ella me ha llevado por el buen camino”, señaló Wayne Rooney, que es el máximo goleador en la historia del Manchester United con 253 tantos.

“Hubo un tiempo en que sólo quería salir de fiesta y disfrutar con mis amigos. Llegó un punto donde se me fue de la manos y estaba luchando contra mi adicción al alcohol. No se lo dije a nadie. No quise pasar esa carga a nadie”, confesó el inglés a Rio Ferdinand en su podcast.

Rooney iba a entrenar con resaca

“Una vez bebí durante dos noches seguidos, al día siguiente fui a entrenar y, en el partido del fin de semana, marqué dos goles. Después de jugar me iba otra vez con los amigos de fiesta. Mi esposa me ayudó a controlar mi adicción. Me ha reconducido porque lo necesitaba”, añadió Wayne Rooney agradecido a Coleen, su mujer.

Wayne Rooney, de 39 años, se retiró del fútbol en enero de 2021 cuando jugaba en el Derby Country. Ahora ejerce como entrenador aunque actualmente se encuentra sin equipo.