Ya se sabe a qué equipo y por cuánto dinero va a vender el Betis a Jesús Rodríguez

El Betis ha dado el visto bueno al traspaso de Jesús Rodríguez al Como de Cesc Fábregas. El equipo italiano, que ya se llevó a Assane Diao del conjunto verdiblanco el pasado mes de enero, pagará ahora 22,5 millones de euros más 6 en variables por el extremo de 19 años. De esos 6 millones en variables, la mitad están prácticamente garantizados al ser de fácil cumplimiento.

Así lo asegura Sky Sport, que señala que Jesús Rodríguez pondrá rumbo al Como tras haber disputado esta temporada 32 partidos con el primer equipo del Betis, con el que ha marcado 3 goles y repartido 2 asistencias. Además, con el filial ha sumado otros 2 tantos y otras 2 asistencias en 12 encuentros.

El Betis insiste en que no hay nada cerrado con el Como para el traspaso de Jesús Rodríguez

El presidente del Betis, Ángel Haro, y el director deportivo de la entidad, Manu Fajardo, precisaron este viernes que, pese a que hay conversaciones abiertas, "no hay nada cerrado" en el traspaso del mediocentro estadounidense Johnny Cardoso al Atlético de Madrid y del extremo Jesús Rodríguez al Como italiano.

En la presentación del portero Álvaro Valles como jugador bético hasta 2030, Ángel Haro señaló que "está habiendo conversaciones" y que, cuando ello se produce, los futbolistas quieren que se escuchen ofertas, aunque apuntó, junto a Manu Fajardo, que no hay nada cerrado ni con Johnny Cardoso ni con el canterano Jesús Rodríguez.

"Son dos jugadores por los que hay mucho interés. Hay conversaciones pero no hay ningún acuerdo cerrado con ningún equipo. Están en conversaciones y con predisposición de que escuchemos ofertas", dijo el presidente bético. Ángel Haro añadió que "con las operaciones comerciales del último mes" el club tendría "un buen resultado" con el que no necesita "vender antes del 30 de junio". "Vamos mejorando la economía poco a poco, sin debilitar el equipo, pero mantenemos un nivel deportivo adecuado, no estamos dando pérdidas", apuntó.