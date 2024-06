Ya se sabe en qué equipo jugará Falcao la próxima temporada

Tras decir adiós al Rayo Vallecano, cuyo contrato expira oficialmente el próximo 30 de junio, Radamel Falcao abandonará Europa para regresar a su país, Colombia. El equipo elegido por el delantero de 38 años para ello sería Millonarios.

Así lo asegura el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano, que señala que el que fuera delantero del Atlético de Madrid habría rechazado otras ofertas. Radamel Falcao negocia con Millonarios y su fichaje podría ser oficial en cuestión de días tan pronto como alcancen un acuerdo.

El adiós de Falcao al Rayo Vallecano

Según manifestó en su última rueda de prensa con el Rayo Vallecano, Radamel Falcao dijo que la última de sus tres temporadas en el conjunto franjirrojo fue “compleja” porque no tuvo el protagonismo que le hubiera gustado tener en la cancha, pero valoró el trabajo de apoyo que le dio a sus compañeros para lograr mantener la categoría.

“Fue una temporada compleja, porque quizá me hubiera gustado tener otro tipo de protagonismo, pero también viví muchísimo aprendizaje porque pude, desde otros lugares, desde otra posición, apoyar y ser parte importante del proyecto del club para mantenernos en Primera División”, afirmó el veterano atacante en una rueda de prensa en Bogotá.

Durante la temporada 2023-2024, Radamel Falcao jugó 26 partidos, la mayoría tras ingresar desde el banquillo, en los que anotó un gol en LaLiga y tres más en la Copa del Rey.

Por eso, 'el Tigre' destacó el trabajo de apoyo que le dio, con su experiencia, a sus compañeros.

“Me quedo con eso que me transmitieron mis compañeros, muchos en privado y otros públicamente, porque tuve que autoexigirme para competir cada día, para demostrar que tenía un compromiso no solo conmigo, sino con todo el equipo así fuera que jugara 45, 20 o 30 minutos, lo que fuera”, expresó.

Agregó: “El hecho era día a día, cada entrenamiento, demostrar que estaba comprometido, que estaba compitiendo y listo para ser tenido en cuenta. Entonces yo creo que me quedo más con eso (...) pude mostrar mi compromiso con cada uno de los de los jugadores del club”.