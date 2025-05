Sampaoli saca pecho y arremete contra la directiva del Sevilla: “Yo tenía razón”

El Sevilla está luchando esta temporada por no descender y, cuestionado por su situación en la última entrevista que ha concedido, Jorge Sampaoli no ha dudado en arremeter contra la directiva liderada por José María Del Nido Carrasco y José Castro.

“Mi segunda vez fue muy difícil. De hecho, el tiempo me dio un poco la razón. El Sevilla siguió navegando en su incertidumbre, en sus malas decisiones. Yo tengo un gran cariño por la ciudad y tengo un gran respeto, inclusive, por la gente que me llevó ahí, pero, sinceramente, han hecho al Sevilla muy chiquitito y eso me duele mucho”, declaró el técnico argentino en el diario SPORT.

Sampaoli y su primera etapa en el Sevilla

Aún así, la experiencia de entrenar en España al Sevilla sigue siendo positiva para Jorge Sampaoli gracias a su primera etapa. “Esa experiencia fue muy linda porque yo cambié de cuerpo técnico, me junto con Juanma Lillo y empezamos a construir un equipo para el juego de posición. Y la verdad que lo construimos. Fue un año donde disfrutamos todos los partidos. Peleamos la Liga, perdimos la Supercopa con el Real Madrid, ganábamos 2 a 1 faltando 10 segundos. Y apareció Sergio Ramos, de número 9, nos empata y vamos al alargue y terminamos perdiendo por un gol. Y estuvimos a 10 segundos de ganar la Supercopa de Europa. Y, a partir de ahí, el equipo tuvo un funcionamiento que realmente había encendido a la ciudad”, manifestó.

Destacando el papel de Nasri, Jorge Sampaoli añadió: “Nasri jugando de mediocentro, que toda su vida jugó de extremo. Pero, claro, comprendía muy bien los tiempos de juego. Para mí lo que más comprende este Barça son los tiempos. Tiempo de ataque, tiempo de juego. Como maneja todos esos tiempos, a veces es incontrolable”.