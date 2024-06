Será el entrenador del Espanyol la próxima temporada

El entrenador Manolo González continuará al frente del banquillo del Espanyol durante la próxima temporada, además de poder prolongar su continuidad durante una campaña más de forma opcional, según el acuerdo alcanzado este miércoles entre ambas partes.

La continuidad del preparador no estaba asegurada, pese a ser uno de los artífices del ascenso del cuadro blanquiazul a Primera División. Tras derrotar al Oviedo en la promoción para subir a la máxima categoría, el técnico no escondió su voluntad de seguir, pero reconoció que hasta entonces no había habido contactos.

La dirección deportiva, finalmente, concretó el futuro de Manolo González, de 45 años, y despejó una de las grandes incógnitas de la planificación de la siguiente campaña. Su trayectoria profesional ha dado un giro radical, ya que llegó a la entidad periquita para dirigir al filial.

Tras hacerse cargo del banquillo del Espanyol en marzo, después de relevar al destituido Luis Miguel Ramis, Manolo González ha dirigido doce partidos en la fase regular de LaLiga Hypermotion y cuatro de la promoción de ascenso. El bloque únicamente ha sufrido una derrota, en la ida de la final contra el Oviedo (1-0).

Todos los detalles del acuerdo se darán a conocer este jueves en una rueda prensa en la que participarán el director deportivo, Fran Garagarza; el director general, Mao Ye, además del técnico.