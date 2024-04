El sorprendente equipo con el que Julen Lopetegui ya ha mantenido dos reuniones

Sin equipo tras su salida del Wolverhampton, Julen Lopetegui descartó una mareante oferta para entrenar en Arabia Saudí porque quería seguir entrenando en la Premier League. No obstante, el Milan podría hacer cambiar de opinión al técnico vasco.

Así lo asegura Il Corriere dello Sport, que señala que el club rossonero ya habría mantenido un par de reuniones con Julen Lopetegui. Sin embargo, para que el Milan sea una opción para él, deberá de prenscindir de Stafonio Pioli, que tiene contrato hasta junio de 2025.

¿Cambiará el Milan los planes de Julen Lopetegui de seguir entrenando en la Premier?

Julen Lopetegui justificaba recientemente el haber rechazado una mareante oferta para entrenar en Arabia Saudí porque su intención era la de triunfar en la Premier League. “Es por eso que he dicho no a diferentes países y diferentes situaciones, porque me gustaría quedarme aquí en Inglaterra. Siento que nuestro proyecto aquí está recién comenzado y queremos lograr nuestros sueños. He luchado por títulos, he luchado por diferentes objetivos pero por supuesto lo más importante es sentir que tienes un proyecto en el que puedes ponerle tu sello, donde puedes trabajar y mejorar el rendimiento de todo el club. Creo que tienes que entender dónde estás, cuál es la cultura del club y también la historia”, dijo en Sky Sports. ¿Logrará el Milan que cambie de planes?

Cabe señalar que fue el Al-Ittihad, club en el que militan Karim Benzema, N'Golo Kanté y Fabinho, el equipo que tentó a Julen Lopetegui tras la salida de Nuno Espirito Santo ofreciéndole un sueldo de 18 millones de euros por temporada.