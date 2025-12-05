Trump sugiere cambiar el nombre al fútbol americano durante el sorteo del Mundial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, bromeó este viernes durante el sorteo del Mundial de 2026 y aseguró que tal vez habría que cambiarle el nombre al fútbol americano para acabar con la confusión en su país con el balompié, al que se suele llamar 'soccer'.

"Si nos fijamos en el fútbol en Estados Unidos, el fútbol 'soccer' en Estados Unidos, parece que nunca lo llamamos así, porque tenemos un pequeño conflicto con otro deporte que también se llama fútbol", explicó Donald Trump en el comienzo del sorteo, celebrado en el Centro Kennedy de Washington.

"Pero si lo pensamos bien, ¿debería llamarse fútbol? Tenemos que encontrar otro nombre para lo de la NFL", dijo entre risas el mandatario, que recibió el primer Premio FIFA de la Paz por su mediación en distintos conflictos internacionales este año.

El excapitán de la selección inglesa, Rio Ferdinand, presentador del sorteo, replicó después a Donald Trump y dijo: "Tenemos que dejar de llamarlo 'soccer'; la mayoría de los que estamos hoy aquí lo llamamos fútbol".

El presidente estadounidense estuvo sobre el escenario del Centro Kennedy para seleccionar la bola correspondiente a Estados Unidos, que como país coorganizador es cabeza de serie en el grupo D.

Lo acompañaron los jefes de Gobierno de los dos otros países anfitriones, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y el primer ministro canadiense Mark Carney.

Claudia Sheinbaum destacó el honor que supone para su país ser el único que ha albergado tres mundiales y recordó que el juego de pelota se practica "desde tiempos ancestrales" en México, puesto que hay conocimiento de este deporte en las culturas indígenas precolombinas.

Mark Carney, por su parte, subrayó que el fútbol ha crecido enormemente en su país y se ha convertido en el deporte predilecto de los jóvenes.