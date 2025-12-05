Aridane Hernández se da a la fuga tras tras dar positivo en un control de alcoholemia

El futbolista de la U.D. AlmeríaAridane Hernández ha sido detenido durante la madrugada de este viernes por la Policía Local de esa ciudad, al dar positivo en las pruebas de alcoholemia tras sufrir un accidente de tráfico y, presuntamente, darse a la fuga para ocultarse en su domicilio.

Según informaron a EFE fuentes municipales, el suceso que implica al futbolista ocurrió sobre las 3:30 horas en el barrio de la Vega de Acá, cuando el vehículo de alta gama conducido por Aridane Hernández habría colisionado contra tres coches estacionados en la calle Argentinita -en el tramo comprendido entre un conocido pub y el edificio residencial donde habita- para terminar su recorrido en los accesos de su vivienda.

Las mismas fuentes precisaron que el defensa del Almería abandonó la vía pública tras el impacto e introdujo el coche en su garaje privado, aunque fue localizado por los agentes gracias a los testigos y las cámaras de la zona.

Aridane Hernández ha quedado en libertad

Tras arrojar un resultado positivo de carácter penal por alcoholemia, Aridane Hernández ha quedado en libertad con una citación para un juicio rápido, lo que no le ha impedido entrenar en la mañana de este viernes junto con sus compañeros, que preparan el partido del sábado en Andorra, de la decimoséptima jornada de LaLiga Hypermotion.

El siniestro protagonizado por el jugador del equipo rojiblanco ha sido el más destacado de una accidentada noche en la capital almeriense, donde los agentes han tenido que intervenir en tres accidentes distintos que se han saldado con tres conductores investigados por delitos contra la seguridad vial al superar la tasa de 0,60 mg/l en aire espirado.