¿Volverá En-Nesyri al Sevilla en el mercado invernal?

El Sevilla está echando de menos los goles de Youssef En-Nesyri cuyo rendimiento en el Fenerbahçe de José Mourinho no está siendo el esperado. Es por ello por lo que en los últimos días se ha empezado a hablar del posible regreso del delantero de 27 años al conjunto hispalense en el mercado invernal.

Sin embargo, tras el último parón de selecciones, dado su buen hacer con Marruecos, José Mourinho transmitió a Youssef En-Nesyri que contaba con él, confianza a la que ha respondido con dos goles, uno frente al Manchester United en Champions League, y una asistencia. Aún así el marroquí sólo ha visto puerta en tres ocasiones desde que llegase al Fenerbahçe, que pagó 20 millones de euros al Sevilla el pasado verano por hacerse con sus servicios.

Con contrato en vigor hasta 2029, no se descarta que Youssef En-Nesyri pueda salir del Fenerbahçe en calidad de cedido, pero no parece que vaya a ser en el mercado invernal. Así pues, si el Sevilla considerase oportuno reforzar su delantera, tendrá que peinar el mercado en busca de otro atacante.

En-Nesyri no volverá al Sevilla y Lukébakio podría dejar el equipo andaluz

Tras sus dos goles frente al Espanyol, con el que alcanzó los cinco en lo que va de temporada, Dodi Lukébakio se puso en el escaparate. Y es que, según apuntan varios medios italianos, la Juventus amenaza la continuidad del extremo de 27 años en el Sevilla. Si bien Dodi Lukébakio tiene contrato hasta 2028, el Sevilla no atraviesa por una buena situación económica, siendo el belga el futbolista más vendible de su plantilla. No obstante, la Juventus no se plantearía su fichaje hasta el próximo verano.