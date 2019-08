El Real Madrid jugó bien la primera mitad del partido contra el Valladolid, pero no la segunda, justo cuando marcó el gol Benzema y se dejó empatar por el rival.

James y Bale. Titulares los dos después de un verano en el que han estado más fuera que dentro y, según informaciones, sin participar en algunos ejercicios de los entrenamientos del equipo. Ambos han vuelto enchufados y con ganas. La primera parte de Bale fue muy buena, muy participativo y James tuvo las mejores ocasiones. Bale va a seguir y se espera que a este ritmo. El colombiano puede continuar, pero por una buena oferta, se marcharía.

Centrocampistas. Kroos, Modric y James ocuparon el centro del campo cuando el Real Madrid mandó en el partido. Les ayudaban Isco y Bale. El Madrid tenía la pelota, la recuperaraba rápido y había un esfuerzo colectivo por no partirse. Ramos pedía a la defensa que se adelantara. Fue lo mejor del equipo de Zidane.

...Y falta de centrocampistas: Pero al buscar el gol desesperadamente, Zidane quitó a Bale y a Isco por Vinicius y Jovic y Kroos y Casemiro se quedaron solos. El Valladolid tuvo campo para el contragolpe, donde se siente más confiado. Zidane aseguró que el equipo jugó una mala segunda parte, porque se fue al ataque con pasión, pero con desorden.

Ansiedad: En parte, eso sucedió porque tanto los jugadores, como el público (y eso lo reconoció Zizou) están muy presionados por lo sucedido la temporada pasada y necesitan ganar para olvidar esos fantasmas. Eso juega en su contra cuando pasan los minutos y no llegan los goles. El equipo vive demasiada ansiedad.

Sin ideas claras: Se vio al final, con el marcador a favor. Hacía falta ordenarse, tener la pelota o evitar por todos los medios que la tuviese el rival. El Real Madrid no hizo nada de eso, no mandó el balón "a tomar por saco" y por eso empató un partido que tenía que haber ganado. No supo manejarse en la tensión. Había que tener las ideas claras y no las tuvo.