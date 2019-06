Las controvertidas decisiones que está tomando Zidane para construir el nuevo Real Madrid

Zidane regresó al Real Madrid con la condición de tener plenos poderes en la confección de la plantilla. Un lujo para un técnico en estos tiempos, pero a la vez una gran responsabilidad que va a recaer en el entrenador francés y por la que la afición le va a pedir cuentas la próxima temporada.

Marcos Llorente, al Atlético

El centrocampista no ha tenido nunca la confianza de Zizou y con su regreso era previsible la salida del canterano. Finalmente se marcha al eterno rival de la ciudad, el Atlético, con el beneplácito del entrenador, que no consideraba necesario mantener a este futbolista de equipo en la plantilla. Para el centro del campo, la cuota de juventud la quiere llenar Zidane con Fede Valverde, que le ha ganado la carrera a Llorente para ser el complemento de los centrocampistas titulares.

No cuenta con James

El colombiano no tuvo una buena relación con el técnico y fruto de aquello fue su cesión con opción de compra al Bayern por dos temporadas. Una vez terminadas, James pidió no seguir en Alemania, pero el regreso de Zidane le cierra las puertas del Bernabéu. En la Copa América está demostrando su calidad, sin ir más lejos, con una asistencia genial a Zapata para derrotar a Qatar en el minuto 85, aunque nada va a ser suficiente para convencer a Zizou. Tiene decidido no contar con el colombiano, al que Ancelotti quiere en el Nápoles , el problema para los italianos es que el precio es alto.

Puertas cerradas para Reguilón

El canterano fue una apuesta de Lopetegui, que lo eligió como alternativa a Marcelo en el lateral izquierdo. Con el paso de los meses y la llegada de Solari, Reguilón se hizo con el puesto de titular, jugando los partidos importantes en los que decidía todo. El cambio en el banquillo significó un vuelco en el ascenso de Reguilón, que pasó a un lugar secundario. Zidane quería y quiere recuperar a Marcelo y, además, ha fichado a Mendy para que sea su competencia. Al canterano no le va a quedar otra opción que salir en busca de minutos y el Sevilla es uno de los candidatos fuertes como destino.

Ceballos tampoco cuenta

Al Sánchez Pizjuán puede irse también Dani Ceballos, un futbolista joven, con mucha proyección, pero que tampoco ha tenido "feeling" con Zidane. En su primera temporada en el Madrid no tuvo la confianza del técnico, en un caso muy parecido al de Llorente. Ahora está brillando con la sub'21 y cuando el Europeo termine tendrá que ponerse a trabajar con el club en busca de una salida. La fórmula elegida por el Madrid sería un venta con cláusula de recompra.