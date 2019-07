El Real Madrid hizo ayer su primer entrenamiento en Montreal, mientras en el Bernabéu presentaba a Militao. Esos son los dos niveles de trabajo del club blanco a estas alturas de la temporada. Por un lado la preparación física y por otro, los movimientos continuos de los despachos. Porque el verano es largo, repiten en las oficinas blancas y va a haber movimientos; sobre todo salidas.

Porque el Real Madrid necesita cuadrar cuentas entre lo gastado hasta ahora: poco más de 300 millones y lo recaudado; unos 125 millones. Necesita que las ventas aumenten en 100 millones para que los números cuadren, cumplir el Fair Play Financiero y, a partir de ahí, ir a por Pogba, siempre que el Manchester United abra la puerta y decida poner un precio al futbolista francés, cosa que todavía no ha hecho. «Los agentes hablan mucho, pero de momento no hay ninguna oferta por Paul», dijo ayer Solskjaer, el entrenador del conjunto inglés. «No tenemos la necesidad de vender», continuó. En el Real Madrid reconocen que no ha habido contactos porque no hay disponibilidad por el United, por ahora.

Pogba es el gran objetivo del verano, pero como ya sabían en el club blanco, va a ser un ejercicio paciencia. Hay que saber esperar y tomárselo con calma. Ahora mismo, no hay nada ni conversaciones ni posibilidad de ellas y visto así, parece un fichaje más que complicado. Pero se considera que el tiempo juega a favor del Real Madrid y que cuando Pogba insista, siempre sin provocar un cisma, el United pondrá un precio y por tanto, dará el primer paso para abrir las negociaciones.

En el Real Madrid no hacen mucho caso a las palabras de Raiola. El representante está hablando mucho en los medios, pero no eso no convence en el Bernabéu. Al revés, consideran que es más perjudicial que positivo para el desarrollo de los acontecimientos. Es mejor hablar de club a club, siempre que el otro club quiera hablar, lo que ahora no sucede.