Las razones por las que Messi no ha ganado un título con Argentina a los 32 años

Tampoco será esta Copa América de 2019 el primer título grande de Messi con Argentina. La albiceleste jugó mejor que Brasil y chutó más a portería, pero los chicos de Leo ya están eliminados y no podrán jugar la final de Maracaná. La canarinha fue más productiva y marcó dos goles que vuelven a dejar a todo el país de Maradona sumido en la frustración.

A los 32 años, cada vez más cerca del final de su carrera, Messi sigue sin levantar un trofeo importante con su selección. Son tres subcampeonatos en Suramérica y uno en el Mundial. Siempre a las puertas y con la sensación de que no hay nadie que ayude al mejor del mundo a ganar. Messi se va de esta Copa América sin marcar un gol en jugada y sin repartir ni una asistencia, algo imposible de ver cuando se viste con la camiseta del Barcelona.

En el Camp Nou encuentra compañeros de máximo nivel, que le devuelven las paredes en buenas condiciones y realzan su calidad. Esta Argentina actual es un equipo normal, sin grandes estrellas y en la que Leo se siente solo. No encuentra a nadie al que asistir, ni ha sido capaz de marcar por sí mismo.

Tampoco ayuda la presión que se le pone encima cuando se viste con el 10 albiceleste. Todos sus compatriotas esperan que salga ese futbolista decisivo del Barça y se frustran cuando no es así. Le critica que no cante el himno y que, en su opinión, no juegue tan comprometido. Algunos locos le acusan incluso de no ser Argentino y sentirse más europeo por haber crecido a este lado del Atlántico.

El tiempo pasa y Leo no acaba de triunfar con su país, esa muesca que le falta en su currículum y una espina que él tiene clavada más que nadie. En sus declaraciones después de la derrota en el Mineirao se quejó del arbitraje y dejó muy claro que él va a seguir vistiendo la albiceleste. Cree que hay futuro en este equipo y se siente con fuerzas para ser el líder. Pide que no se destruya todo después de cada derrota, pero eso es mu difícil en el fútbol en general y en Argentina en particular.