Una leyenda de la UFC elogia a Ilia Topuria: "Tiene un talento que se ve cada 50 años"

Cada vez son más peleadores los que admiran el talento y lo que ha conseguido Ilia Topuria. No solo ha logrado alzarse como campeón de la UFC en un peso donde nadie daba a Volkanovski por derrotado, sino que ha tumbado la división derrotando a los dos peleadores más históricos de las 145 libras. Y no solo eso, sino que ha conseguido que todo un país, donde las Artes Marciales Mixtas no eran seguidas, esté pendiente de un deporte aún en auge.

El último peleador en sumarse a la lista de elogios al hispano-georgiano ha sido Jorge Masvidal, el excampeón del BMF, aunque en realidad Jorge siempre fue un fanático de Ilia. Ambos peleadores coincidieron hace un año en el Climent Club, gimnasio donde se prepara Topuria, y se hicieron muy amigos. Desde ese momento, Topuria y Masvidal han tenido ciertos comentarios elogiándose, por lo que estas declaraciones del cubano no sorprenden a nadie.

"Tiene un talento que se ve cada 50 años"

La historia comenzó en la previa del UFC 308, cuándo Ilia Topuria estaba por enfrentarse con Max Holloway. El hispano-georgiano insistió en poner el cinturón del BMF en juego (cinturón en manos de Max Holloway), algo que no se produjo. En una entrevista, Topuria aseguró querer ganar a Holloway para poder obtener dicho título y entregárselo a Masvidal, ya que fue creado para el. Además, aseguró que no existe ningún peleador que sea el BMF, salvo Jorge Masvidal.

Unas palabras que llegaron al cubano, que no tardó en responder. En declaraciones para Carlos Contreras, periodista de ESPN, Masvidal elogió a Topuria asegurando ser un luchador único: "Ilia es como un hermano pequeño y yo lo venía diciendo: iba a ser campeón mundial. Un talento como el de Topuria solo nace cada 50 años. Puede luchar, puede boxear, no se cansa. Tiene muchas posibilidades de subir de peso... así que escuchar esas palabras de el me llenan de emoción".

¿Cuál será la próxima pelea de Ilia Topuria?

A pesar de que han circulado diversos rumores, la próxima pelea del hispano-georgiano está por confirmar. En un primer momento, Topuria anunció que su próxima pelea sería en las 155 libras. Sin embargo, las últimas noticias apuntan a que el campeón defendería su cinturón ante Alexander Volkanovski en una hipotética revancha. Respecto a la fecha, parece probable que "El matador" lo haga en la primera mitad de 2025, aunque son solo especulaciones a falta de confirmación por parte de la UFC.

El debut de Alexandre Topuria en la UFC

El combate que seguro podrán disfrutar los amantes de la MMA es el de Alexandre Topuria contra Coddy Haddon el próximo 9 de febrero en Australia. El hermano mayor de Ilia debutará en la mayor compañía de las Artes Marciales Mixtas y estará acompañado de dos campeones: su propio hermano y Merab Dvilishvili, que recientemente elogió al hispano-georgiano asegurando que es mejor que el.

Sin duda, las expectativas de este combate están muy altas, con la ilusión de todo un país para ver si existe otro posible candidato español a ser campeón de la UFC. Aunque el nivel parece ser evidente, el propio Alexandre ha asegurado que le queda mucho camino por recorrer, por lo que deberá demostrar en su próximo combate por qué ha firmado por la mayor compañía de MMA.