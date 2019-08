El Real Madrid sigue planteándose el fichaje de Neymar, pero ya con otro punto de vista y viendo que es una operación muy difícil de rentabilizar y con un costo excesivo para un jugador que las dos últimos temporadas ha jugado muy poco por lesión.

Según adelantó El Chiringuito, en el club blanco han hecho números con lo que puede costar fichar a Neymar y la operación le sale a unos 500 millones de euros evaluando el coste del fichaje y lo más de 35 millones de euros de salario que cobre el futbolista en Francia y que no está dispuesto a renunciar.

No salen las cuentes y por eso desde la cúpula del club blanco se ve el movimiento de Neymar cada vez más lejano y muy difícil de llevar a cabo porque es una operación compleja que no está claro que vaya a salir bien.

Neymar ha demostrado los últimos años que es un jugador excelente, pero también muy frágil. Un delantero como hay pocos pero con una facilidad excesiva para caer lesionado. En las dos últimas campañas el PSG no ha podido contar con él en los tramos decisivos de la Champions porque se lesionó. En parte por eso el equipo parisino no ha podido competir en igualdad de condiciones con los grandes equipos europeos. Neymar fue fichado por el PSG para da un paso adelante en su competitividad y aumentar su ambición, pero no les ha ayudado.

El Real Madrid ve el fichaje de Neymar como un golpe de ilusión, pero también como un pozo de preocupaciones, un riesgo excesivo con el gasto que conlleva. Porque según Jugones, se ha preguntado a aseguradoras o se ha planteado que el PSG paque su salario si el jugador se lesiona, a lo que el club francés no está muy inclinado. Neymar es una operación cada vez más lejana para el Bernabéu.