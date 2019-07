Lo que ha dicho Ancelotti sobre el fichaje de James del Nápoles al Real Madrid

James Rodríguez es uno de los descartes que está por hacer en el Real Madrid. De vacaciones tras disputar la Copa América con Colombia, el centrocampista tiene que reincorporarse al conjunto blanco porque es quien le paga la ficha. El Bayern renunció a ficharle y eso obligó al regresó a la capital de España.

Pero ni James quería volver ni a Zidane le apetece tener a un futbolista que si no es titular no va a aportar mucho al grupo. Así que se le busca salida y el Nápoles está muy interesado en él: “Desafortunadamente en este momento no es un jugador del Nápoles. Tal vez lo será o quizás nunca lo sea, hablaremos de él el día que él estará en Nápoles”, respondió ayer Ancelotti cuando le preguntaron por James. El italiano dejó muy claro que quiere al futbolista. Ya lo sabe la directiva, pero todavía no han dado los pasos definitivos para ficharle. El Real Madrid pide cerca de 50 millones por un jugador con una zurda excepcional y el Nápoles busca la manera de pagar menos. Pero puede entonces que se le adelante el Atlético, otro equipo que parece interesado en el jugador.

Lo que está claro es que se va a ir. La última temporada que coincidieron Zidane y James fue decepcionante para ambos: el francés no logró sacar todo lo que pretendía de James y el colombiano acaba harto de los pocos minutos que tenía. Él quería ser un jugador principal y pensaba que saliendo del Real Madrid lo iba lograr.

En el Bayern, sin embargo, su desempeño fue muy irregular y al final el conjunto alemán decidió renovar al equipo sin contar el colombiano. James va dejando caer que prefiere quedarse en Madrid, pero desde el Bernabéu prefieren que se vaya a Italia.

Ancelotti ha sido el entrenador que mejor rendimiento le ha sacado. El entrenador le pidió un esfuerzo para equilibrar al equipo y James respondió dándole el papel principal en el equipo. Pero ese año acabó sin título, Ancelotti no siguió y James no volvió a encontra, ni con Benítez o Zidane; ni en el Bayern, su juego.

Ancelotti confía en que él puede obtener su mejor rendimiento.