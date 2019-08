Los planes de Valverde sin Dembélé, Luis Suárez ¿y Messi?

Ha empezado del revés la temporada para el Barcelona. Después de una pretemporada decente en cuanto a los resultados y el juego, con picos buenos y ratos de dudas, aunque con demasiados viajes (Japón y Estados Unidos), las lesiones han aparecido en el peor momento. Y todas de los jugadores de ataque. Si una de las dudas ante la posible llegada de Neymar es cómo pueden convivir tantas estrellas en la pelea por tres puestos, ahora Valverde no tiene ese "problema", tiene otro más gordo. Además, con el lastre de comenzar perdiendo en San Mamés que, eso sí, es uno de los campos más complicados de Primera y su equipo estrelló tres balones en los postes.

Messi no ha podido jugar todavía ni un minuto tras lesionarse el primer día después de volver de vacaciones. Todavía no se ha unido al trabajo con el grupo, pero se le espera para el duelo contra el Betis del próximo domingo. Luis Suárez, lesionado en el sóleo, la misma zona que Leo, cayó en Bilbao y estará aproximadamente un mes de baja. Y también en la Catedral se dañó Dembélé. Durante el partido se tocó la pierna y, según informa Marca, el sábado no acudió a unas pruebas médicas a las que el club le había llamado. Se marchó a Senegal los días que tenía libres y al regresar... ¡Sorpresa! Sus molestias eran una rotura del bíceps femoral del muslo izquierdo que le tendrán entre cuatro y cinco semanas sin jugar. Las opciones de Valverde ahora para el ataque se reducen:

Messi: A la espera de su evolución, tampoco estará al ciento por ciento si llega al partido del Betis. Sería el primero que juega después de las vacaciones.

Griezmann: Sin Luis Suárez, podría volver a ocupar la posición de punta, aunque es verdad que es en la que se ha sentido más incómodo. Sin campo por delante se desaprovechan algunas de sus cualidades, pero como el uruguayo no tiene un relevo natural en el equipo, Valverde ha probado mucho con Griezmann en punta durante la pretemporada. Si no llega Messi a tiempo también podría partir desde la derecha o si está el argentino, desde la izquierda, como en San Mamés.

Abel Ruiz: El otro "9" que tiene Valverde es de la cantera. Abel Ruiz hizo la pretemporada con el primer equipo y si el técnico opta por un punta nato, tiene que ser el joven valenciano de 19 años.

Rafinha: De los más destacados en Bilbao, el jugador que estaba destinado a ser vendido este verano puede tener protagonismo. Por un costado e incluso como "falso 9", puesto que ya ha ocupado durante la pretemporada algún rato.

Aleñá y Sergi Roberto: Adelantar la posición de los canteranos y que pasen de interiores a atacantes es otra opción para el entrenador del Barça ante las numerosas bajas. Ambos ya saben lo que es jugar ahí.

Cambio de sistema: En lugar del 1-4-3-3 Valverde podría ganar un centrocampista y dejar el ataque para Messi y Griezmann, con libertad. Pueden entenderse a la perfección por la calidad que tienen, aunque de momento nunca han jugado juntos.