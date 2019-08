Empieza la Liga y Zidane ha perdido a Hazard, el futbolista que tenía que marcar la diferencia y que no volverá hasta principios de septiembre. El belga se pierde las primeras tres jornadas de Liga y el entrenador francés, que le había utilizado gran parte de los encuentros de pretemporada tiene que imaginar ahora otro equipo sin Hazard.

Zizou tiene varias opciones:

A) 4-4-2

Con cuatro centrocampistas, los habituales: Casemiro, Modric, Kroos e Isco y en punta una pareja con la que ha contado y de a la que quiere ver cómo funciona: Jovic y Benzema. El fichaje de este verano, como se lesionó en pretemporada, no ha tenido muchos minutos, pero no lo ha hecho mal cuando ha jugado. El equipo gana en llegada y Benzema siempre se lleva bien con cualquier delantero.

B) 4-3-3

Con tres centrocampistas:: Casemiro, Modric y Kroos, y tres delantero, el dibujo habitual con Zizou en el banquillo: Los tres delanteros podrían ser Benzema, como punta; Vinicius y Lucas Vázquez, que le da mucho trabajo defensivo y es un futbolista del gusto del entrenador francés. Es casi como jugar con 4 centrocampistas.

C) 4-3-3

Con el centro del campo igual que la anterior propuesta, pero con dos jugadores con los que no contaba y que ya tiene pinta que se van a quedar en el conjunto blanco: James y Bale, que podían acompañar a Benzema arriba. Como ha reconocido Zidane en rueda de prensa, ya forman parte del grupos, se cuenta con ellos y no hay nada que impida que no puedan ser titulares.

Zidane no ha dado pistas, pero la presencia de Hazard parecía clara y su lesión le obliga a dibujar un nuevo plan. Ya se ha acabado la pretemporada y el francés está convencido de que, una vez que ha llegado el momento de la verdad, us jugadores van a dar la cara.