Los tres futbolistas que va a vender el Real Madrid de inmediato

El Real Madrid sólo trabaja ya en un fichaje: o Pogba o Van de Beek, pero en cambio tiene un montón de frentes abiertos en la salidas para aligerar el vestuario. El 8 de julio vuelven al trabajo los futbolistas y el plan es que no haya exceso de equipaje en el vestuarios. Algunos están predispuestos a irse, mientras que otros ponen más pegas. Sin embargo, hay 3 que ya vislumbran su futuro lejos del Santiago Bernabéu. Su salida es cuestión de horas.

Kovacic se va a ir al Chelsea tras estar cedido esta temporada. El croata, que sí era del gusto de Zidane en la primera etapa, se cansó de no tener minutos y sabe que eso no va a cambiar si continúa. En el Chelsea ha sido el séptimo futbolista en minutos y por tanto quiere seguir. Su precio va a estar entre 45 y 50 millones.

James es otro futbolista por el que el Real Madrid sabe que puede conseguir bastante dinero y más después de ver algunas de sus jugadas en la Copa América. Su paso por el Bayern ha sido algo frustrante porque no ha podido rendir como se esperaba, como sucedió en su último año, con Zidane en el banquillo. Ancelotti, el entrenador que más rendimiento le ha sacado, le quiere para el Nápoles. El dueño del club ya sabe que va a ser caro y parece cada vez más dispuesto a pone los 40 millones que puede valer James.

Raúl de Tomás sabe desde el principio que no hay sitio para él en este Real Madrid. Jovic va a ser el segundo delantero por detrás de Benzema y Mariano va diciendo que no quiere irse, que va a intentar por todos los medios ganarse minutos en el Real Madrid, pese a que no los tuvo la última temporada y ésta ha corrido un puesto en el escalafón de delanteros. El Benfica podria poner 20 millones por Raúl de Tomas.