Luis Enrique, a un periodista francés: "Tú solo vas a lo negativo, es acojonante"

Luis Enrique sigue siendo el mismo. El técnico asturiano protagonizó un nuevo episodio con periodistas franceses el pasado domingo tras la victoria ante el Rennes (1-3). Alexandre Ruiz, periodista de la cadena Free Ligue 1 le preguntó por el mal inicio de partido de su equipo. "Tú solo vas a lo negativo, ¿eh? Es acojonante. Todas las entrevistas. Eres el tío más negativo de la historia del fútbol mundial. Un día ganamos 1-4 y me dijo que merecimos perder. El fútbol tiene cantidad de circunstancias... los jóvenes lo entienden todo, eres tú quien no lo entiende. Es lo que yo pienso cuando haces las preguntas pero no pasa nada", afirmó. El técnico dejó el micrófono y se despidió con una sonrisa.

La derrota del Paris Saint-Germain en la Champions contra el Newcastle fue un mazazo. "Lo más sorprendente es que no cambió nada en sus planes a pesar de las enormes dificultades de su equipo en el centro del campo", dijo 'L'Équipe'. El periódico deportivo francés valoró con un 3 sobre 10 la actuación de su entrenador. "Luis Enrique, principal responsable de este fiasco. El PSG no hizo nada, no consiguió nada y sufrió durante todo el partido", tituló 'Le Parisien'.

Rio Ferdinand también se mostró tajante en la tele inglesa. "Quizás el PSG subestimó al Newcastle, pero tácticamente hay que hacerlo bien cuando estás en un gran escenario. Si no lo haces, serás castigado, especialmente en un estadio como éste. Por la forma en que abordaron el partido, con un 4-2-4, estuvieron flojos en el mediocampo", afirmó.

"¿Por qué este sistema? Yo soy el entrenador, tengo que decidir. ¿Gran derrota? No lo sé. Nuestro objetivo es pasar a octavos. Es un grupo difícil, lo sabemos, pero todavía somos segundos. Serán divertidos los últimos partidos. Tenemos que gestionarlos mejor. ¿Es difícil entrenar al PSG? ¿Qué clase de pregunta es esa?", zanjó el técnico.