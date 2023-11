Endrick, la perla del Madrid, recibe la llamada de Brasil

Endrick no para de romper barreras. El niño maravilla de Brasil está llamado a dominar el panorama futbolístico mundial y el Real Madrid fue más rápido que los otros grandes clubes europeos y lo ató hace prácticamente un año, en diciembre del 2022. Su llegada al Santiago Bernabéu está prevista para el próximo verano.

Antes de la llegada a la casa blanca, las buenas actuaciones que el 'menino prodígio' está firmando con el Palmeiras le han llevado a recibir la llamada de la selección absoluta de Brasil, convirtiéndose en el segundo jugador carioca de las últimas tres décadas que con 17 años ya es convocado con la 'Canarinha' después de Ronaldo Nazario.

Endrick ya ha jugado en las categorías inferiores de Brasil CBF

Una llamada que se ha recibido con ilusión en el Madrid que ven a Endrick como su próxima gran estrella. Un '9' que ahora mismo está huérfano en el Real Madrid desde la marcha de Benzemá a Arabia el pasado verano. A sus 17 años, Endrick ya es el líder de todo un histórico de Brasil como el Palmeiras y sus movimientos recuerdan a los de 'O Fenómeno', uno de sus ídolos.

En la concentración de la selección carioca, Endrick compartirá vestuario por primera vez con Rodrygo y Vinicius, sus futuros compañeros de delantera en el Real Madrid.

"Es un jugador que tiene potencial para ser uno de los grandes talentos. No sabemos si lo confirmará. No es presión. Es un premio y una visión de futuro de lo que puede ser este chico. Me llama la atención que un niño nacido en 2006 produzca lo que produce. Y ahora está viviendo su mejor momento, jugando contra grandes equipos de Brasil y logrando destacar", ha contado Diniz, entrenador interino de Brasil, sobre Endrick.