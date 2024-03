Marc Márquez se muerde la lengua sobre su toque con Bagnaia

Marc Márquez y Pecco Bagnaia, los dos gigantes de la parrilla actual (8 títulos de MotoGP entre ambos), se fueron al suelo cuando luchaban por un quinto puesto que después hubiera sido un cuarto con la caída de Maverick Viñales.

Se tocaron cuando Marc intentaba adelantar al italiano en un incidente, que estuvo mucho tiempo bajo investigación y por el que declararon en Dirección de Carrera. Al final no hubo más sanción que el cero de los dos y nadie quiso abrir la caja de la polémica.

"Yo he intentado cerrar mi línea, él la suya y nos hemos tocado y tenemos cero puntos. La sanción ya es tener cero puntos los dos. Son situaciones difícil de ver. Cada uno intenta hacer lo máximo para sus intereses y nos hemos tocado. Estoy conforme absolutamente con que no haya sanción", explicaba Bagnaia en "Dazn" después de un domingo en el que no estuvo a su mejor nivel. "Estaba sufriendo y era extraño porque estaba bien esta mañana y en la carrera han vuelto algunos problemas del primer día. He intentado gestionar las gomas y las últimas vueltas he sufrido. Ha sido imposible seguir a Pedro (Acosta) cuando me ha adelantado. Lo he intentado, pero no ha sido posible", continuaba el vigente campeón, que dio más detalles sobre su reunión con los comisarios y con Marc. "Hemos hablado los dos, me gusta esta fórmula de que los pilotos hablen, aunque tengan dos puntos de vista diferentes", cerraba el de Ducati oficial.

Marc Márquez también dio algunos detalles sobre lo que habían hablado, y daba la sensación de que se mordía la lengua cuando le preguntaron sobre cómo veía el la acción de la polémica. "Es un resultado que no queríamos ninguno de los dos. Se ha visto las imágenes, él estaba sufriendo mucho esas últimas vueltas. Lo ha pesado para intentar abrir hueco, ha intentado defender la posición con demasiado optimismo. Son cosas que pasan. He sufrido un poco más en carrera, no quería cometer ningún error, sabía que la quinta posición eran unos puntos buenos, pero bueno, ahora un paroncito y en Austin, más", narraba Marc.

"No es decisión mía sancionar o no, los comisarios tienen que poner la línea. Para mí en las carreras hay toques y es una situación en que lo he adelantado, me he ido largo, he aguantado mi posición, pero hay cosas en la telemetría que demuestran que no hay que exagerar más de la cuenta ciertas cosas. Ha defendido la posición y no esperaba provocar ese toque y la caída. Los dos estamos fastidiados porque es el último resultado que esperábamos", terminaba en "Dazn" el de Cervera tratando de no ir más allá en la polémica.