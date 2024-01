Un mecánico confiesa toda la verdad sobre los "sobornos" de Fernando Alonso y lo que pasó en McLaren

En el mundo de la F1, las rivalidades entre pilotos pueden alcanzar niveles de intensidad que trascienden la pista. Un ejemplo emblemático de esto fue la tensión entre Fernando Alonso y Lewis Hamilton durante su tiempo como compañeros de equipo en McLaren en 2007. Esta relación se vio marcada por acusaciones y controversias, una de las cuales involucra alegaciones de soborno por parte de Fernando Alonso. Marc Priestley, un exmecánico de McLaren, sugirió que Alonso intentó influir en el equipo a su favor mediante el reparto de sobres con dinero a aquellos que no trabajaban directamente en el coche de Hamilton.

Según Priestley esto se hizo con la intención de ganar apoyo dentro del equipo en medio de la lucha interna con Hamilton. La acusación era grave y pintaba un cuadro de manipulación y tácticas cuestionables.Sin embargo, esta narrativa ha sido contrarrestada por otro exmecánico, Chris Hessey, quien trabajó con Alonso en Renault. Hessey, en una entrevista en el portal 'pitdebrief.com'. ha defendido a Fernando Alonso, argumentando que el piloto español tenía una tradición de compartir sus bonificaciones con los mecánicos, una práctica que comenzó mucho antes de su tiempo en McLaren y que continuó en equipos posteriores como Ferrari

"Esto es parte de mi bono", decía Fernando Alonso

“Recuerdo que Fernando, cuando empezó a ganar, una tarde me llamó a la parte trasera del camión y me dijo: '¿puedes darme el nombre de todos los muchachos que trabajan en mi coche?', y bueno, le dije: 'sí'. Creo que en aquel entonces solo había seis personas principales que trabajaban en ese coche. Le di todos los nombres. Luego, en la siguiente carrera, me llamó nuevamente a la parte trasera del camión, tenía una gran pila de sobres y me dijo: 'estos son para ti y los muchachos'. Esto es para ti'. Entonces dije: 'oh'. “Pensé que era una tarjeta de agradecimiento. Abrí el dinero y había como 600 euros dentro", reveló.

“Le dije: '¿Para qué es esto'?. 'Esto es parte de mi bono que Flavio me tiene que dar cuando lo hago bien o cuando acabo entre los 3 primeros. Recibo un bono y quiero compartirlo con ustedes, porque sin ustedes no podría hacerlo'. Y yo dije: 'No, Fernando, no es necesario que hagas eso'. Él dijo: 'No, lo estoy haciendo'", contaba

“Salí y les di el dinero a todos los muchachos. Cada pocas carreras hacía lo mismo, salía con un montón de sobres y decía: 'Ahí tienes, ¿puedes dárselos a los muchachos'?",

No funcionó igual en McLaren “Cuando fue a McLaren, intentó hacer lo mismo allí para su equipo y Ron Dennis lo detuvo. Él dijo: "No vamos a hacer esto" y no le dejó hacerlo. Lo hizo con nosotros. No hubo intención. Me dijo: 'eres parte de lo que hago, así que quiero compartirlo contigo'”.

En McLaren no le dejaron pagar con sobres

“En McLaren, Alonso no estaba sobornando a la gente para que hiciera un mejor trabajo que el resto del equipo, porque todos los mecánicos harían el mismo trabajo. Sólo quería compartir ese bono con el equipo de su coche”. También repartía trofeos: “Alonso es un jugador de equipo. Bahréin 2005... todavía tengo el trofeo. Ganó la carrera, se acercó a mí en el garaje con el trofeo de ganador y me dijo: "esto es para ti". Le dije: 'Está bien, Fernando, no te preocupes, lo empaquetaré y te lo enviaré de regreso al Reino Unido, ahorrándote que intentes subirte a un avión con él'. Y él dijo: 'no, esto es para ti'. Le dije: '¿Qué quieres decir?'. Y dijo: 'Quiero darte este trofeo, es tuyo'. Ese es el tipo de persona que era”, sigue el mecánico defendiendo a Fernando Alonso.

“Creo que gran parte de la prensa simplemente está tratando de hacerle daño. Nunca fue agresivo con nadie. No era manipulador, ni siquiera con los pilotos que tenía a su lado en el otro coche (sus compañeros). Lo escuchabas en el garaje hablando sobre el coche, la carrera, la clasificación... no ocultaba nada”,

“La cuestión es que con Hamilton... Ron Dennis lo trajo cuando era un piloto joven. Ron Dennis dijo, y esto me lo dijo uno de sus ingenieros en ese momento, no Marc Priestley, sino otro tipo, dijo que Ron Dennis estaba harto de pagar salarios enormes para conseguir un buen conductor. Por eso quiso crear un piloto por su cuenta. Él pagó por su educación, sus carreras de categorías inferiores. Lo pagó todo hasta que llegó a la Fórmula Uno. Cuando llegó a McLaren junto a Fernando, creo que fue entonces cuando Fernando se dio cuenta de que había cosas manipuladoras detrás de escena", sigue Chris Hassey

"El caso clásico fue Budapest (Hungría 2007), donde Alonso sabía que lo estaban reteniendo deliberadamente, porque él (Dennis) estaba cambiando lo que debería haber sucedido para ayudar a Hamilton a beneficiarse de ello, a costa de Fernando. El fisio de Fernando estaba haciendo el tablero de boxes y le estaba dando a Fernando una cuenta regresiva de cuándo salir del box. Fernando sabía lo que estaba pasando y dijo: 'No voy a permitir esto'",

“Todo fue manipulación para hacer que Hamilton fuera mejor, porque Ron Dennis había pagado toda su formación y quería crear su propio piloto. De ahí surgió la fricción”,