El mensaje de Lucía Etxebarria contra Jenni Hermoso sin venir a cuento

La presentación de Jenni Hermoso con los Tigres UANL en México ha generado un gran revuelo en el ámbito del fútbol femenino, sobre todo en el país de norteamérica, donde Jenni ya es una de las grandes figuras de su competición. La campeona del mundo española fue presentada como nueva jugadora del equipo, revelando que usará el número 10, lo que ha causado gran expectación entre los aficionados.

Su llegada a Monterrey ha desatado la locura, con un recibimiento apasionado por parte de la afición, que se congregó en el estadio Universitario para darle la bienvenida. Hermoso, quien llegó a México en junio de 2022 para fichar por las Tuzas del Pachuca, se une ahora a los Tigresm lo que ha generado grandes expectativas sobre su aporte al equipo.

La delantera española se ha convertido en una de las jugadoras mejor remuneradas en la Liga MX Femenil e incluso a nivel mundial, lo que refleja el impacto de su llegada al equipo. A pesar de su buen nivel no logró conquistar un trofeo. Su decisión de unirse a los Tigres no solo refuerza al equipo, sino que también posiciona a Hermoso como una pieza clave en la búsqueda de nuevos títulos.

La presentación de Jenni Hermoso ante la afición de los Tigres ha sido descrita como una "locura" por la propia jugadora, quien expresó su emoción y agradecimiento por el cálido recibimiento. La entrenadora española del equipo, Milagros Martínez, ha reconocido el impacto positivo que la llegada de Hermoso tendrá en el equipo, destacando su calidad y su potencial para contribuir al éxito del club.

Mientras en México la admiran como futbolista, en España se sigue dando vueltas a lo que le hizo Luis Rubiales y quienes quieren poner en duda su papel de víctima o insisten en que su reacción tuvo que ser de otra forma. De eso ha escrito la periodista Lucía Etxbarria en las redes sociales, citando el texto de otra usuaria, aunque no venga a cuento y no tenga mucho sentido ahora. "Me gustaría haber oído a Jennifer protestar por el trato que se les da a las otras víctimas de violencia sexual que no interesan, como, por ejemplo, a la niña de 11 años víctima de violación múltiple en Badalona, que tuvo que huir de su casa ante el acoso de los agresores", ha escrtito en las redes sociales.