Por esta razón Fernando Alonso y Aston Martin son tan optimistas en el Gran Premio de Miami

Después de Bakú, toca viajar a Miami, donde es el siguiente Gran Premio. La F1 recorre el mundo mientras Fernando Alonso espera su oportunidad en busca de la victoria 33. Sabe el español que Red Bull está por delante de todos, pero también que ahora la escudería líder tiene un problema: dos líderes. Así el mexicano Sergio Pérez (Red Bull), brillante ganador el pasado domingo en Azerbaiyán, apunta al liderato del Mundial de Fórmula Uno este fin de semana en el Gran Premio de la calurosa Miami (EEUU). Checo'firmó en Baku -relegando al segundo puesto a su compañero, el neerlandés Max Verstappen- su sexta victoria desde que corre en la F1: la segunda en esa pista (después de la de 2021) y la segunda del curso, tras haberse impuesto en Yeda (Arabia Saudí). El mexicano, que también ganó el sábado la primera de las seis pruebas sprint programadas este año, sigue segundo en el Mundial, pero ahora a sólo seis puntos del líder, su colega de los Países Bajos.

Si un mexicano puede convertirse en líder del Mundial era una pregunta de improbable formulación hace tan sólo un par de años. Pero ya no lo es. Y no es ninguna locura pensar que México pudiese festejar a un campeón del mundo de F1; como quedó demostrado de nuevo el pasado domingo, a orillas del Mar Caspio: uniendo el talento de Sergio Pérez a las prestaciones del casi imbatible RB23.

Verstappen lidera con 93 puntos, seis más que 'Checo' y con 33 sobre Fernando Alonso, tercero en el Mundial. En una Fórmula Uno en la que cada vez se habla más en español y en la que, en un arranque de curso muy alejado de lo que esperaba, el madrileño Carlos Sainz (Ferrari) es quinto.

Después de subir al podio y elevar a 101 su número de 'cajones' en la F1 en las tres primeras carreras del año (Baréin, Arabia y Australia), sus tres primeras con Aston Martin, Fernando Alonso acabó cuarto- El doble campeón mundial asturiano se ha erigido en el auténtico animador del campeonato y en el gran líder polifacético de Aston Martin, escudería que ha pasado de tener el séptimo coche en parrilla a ocupar el segundo puesto en el Mundial de constructores, con 87 puntos; 93 menos que la de momento incontestable Red Bull; que ha firmado tres 'dobletes' en las cuatro primeras carreras del curso, y que, de seguir la cosa así, resolverá el Mundial de pilotos en duelo interno.

La esperanza de Fernando Alonso y Aston Martin

Aston Martin busca el modo de ser más competitivo y sabe que en Miami tiene una oportunidad que le da la climatología: el calor del tiempo y el que va a desprender el asfalto. "La baja degradación probablemente el punto fuerte de nuestro coche, espero que podamos usarlo si no hay muchos coches de seguridad o lluvia. Es lo que pensamos, pero queremos confirmarlo en los entrenamientos”, ha dicho Fernando Alonso. Se espera que las temperaturas superen los 50ºc y eso es una oportunidad que pueden aprovechar Fernando Alonso y Aston Martin. "Corremos cada domingo sin presión, si podemos seguir sumando más puntos que ellos, buenas noticias. Si no podemos, porque no podemos aguantar el progreso que están haciendo, nos centraremos en el coche de 2024. Estamos creciendo como equipo y estamos en una posición que no esperábamos con un coche muy rápido, y queremos hacer el equipo más rápido en las áreas en las que no estamos al más alto nivel”, decía Fernando Alonso a As.