El mensaje en redes que 'obliga' a Morata a cambiar de casa: "Gracias por violar mi privacidad"

Álvaro Morata está viviendo una temporada un tanto extraña. Más que aceptable en el césped, donde juega como titular en el AC Milán, al que llegó en junio. Pero un tanto convulsa fuera de los terrenos de juego. En los últimos días, el ariete español está de actualidad por un mensaje en redes relacionado con su hogar en la ciudad italiana.

Y es que Morata tenía previsto mudarse a Corbetta, un pequeño pueblo cercano a Milán, donde esperaba poder vivir con un punto más de tranquilidad que la ciudad no le permite. Sin embargo, un inoportuno mensaje en redes sociales le ha hecho cambiar de idea y, además, enfadarse bastante.

El alcalde de la localidad, Marco Ballarini, publicó en redes sociales las intenciones del jugador en un mensaje que no dejaba lugar a dudas: "El campeón Álvaro Morata es nuestro nuevo conciudadano". Y la reacción del futbolista no se ha hecho esperar.

Morata respondió de forma pública en redes que, finalmente, no irá al pequeño municipio lombardo: "Estimado Señor Alcalde, gracias por violar mi privacidad. Afortunadamente no poseo ningún bien de valor, el único tesoro son mis hijos cuya seguridad ha sido perturbada por ella. Pensaba que Corbetta podría garantizarme cierta privacidad, pero me encuentro teniendo que cambiar de casa por su incapacidad para usar las redes sociales y proteger a sus ciudadanos", ha escrito.

Así pues, finalmente el madrileño deberá buscar otro lugar para trasladarse con su familia ante la inoportuna confesión del regidor de Corbetta. Y es que las redes sociales pueden acabar afectando mucho más de lo que se piensa.