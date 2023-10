Mike Brown sobre el tiroteo masivo ocurrido en Maine: "Es triste que veamos suceder esto una y otra vez y nadie haga nada al respecto"

La tragedia ha vuelto a sacudir al país norteamericano por un nuevo tiroteo masivo que acabado con 22 personas fallecidas y al menos 60 heridos. Ocurrió la pasada noche en la ciudad de Lewiston, la segunda ciudad con más habitantes del estado de Maine. Un hombre de 40 años abrió fuego indiscriminadamente con un fusil de asalto en tres ubicaciones diferentes.

Episodios como este se han convertido en habituales en Estados Unidos y es algo que sucede muy a menudo. De hecho, según datos de Gun Violence Archive, en 2023 se han producido un total de 565 tiroteos masivos.

Es uno de los grandes problemas que sufre la sociedad americana desde hace décadas y el incidente también ha llegado al deporte profesional.

Los Sacramento Kings estrenaban ayer la temporada regular frente a los Indiana Pacers en casa. Un partido en el que vencieron con contundencia a su rival por un resultado de 130-114. Pero al llegar a la rueda de prensa post-partido, al entrenador de los Kings, Mike Brown, poco parecía importarle la victoria tras haberse enterado de lo que había sucedido al este del país y expresó su opinión al respecto antes de comenzar la ronda de preguntas de los periodistas.

"No soy muy listo, pero sé que como país debemos hacer algo. 22 muertos en una tienda de comestibles. Si eso no conmueve a nadie, no sé. Ni siquiera sé qué decir. Eso es totalmente repugnante y es triste. Es triste que veamos suceder esto una y otra vez y nadie haga nada al respecto", declaraba visiblemente conmocionado.

"Es un día triste en este país, es un día triste en este mundo. Hasta que no decidamos hacer algo, va a seguir sucediendo. Nuestros niños no van a poder disfrutar de lo que Estados Unidos ofrece porque no sabemos cómo arreglar un problema que tenemos delante de nosotros", añadía.