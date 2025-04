El momento más peligroso de Fernando Alonso en el Gran Premio de Arabia Saudí: Lobato casi pierde la voz

Oscar Piastriha logrado una victoria contundente en el Gran Premio de Arabia Saudí 2025, superando a Max Verstappen y convirtiéndose en el nuevo líder del Campeonato Mundial de F1. El piloto australiano de McLaren cimentó su triunfo desde el principio, e una salida brillante, adelantando a Verstappen, quien tomó ventaja al salirse de la pista, lo que le valió una penalización de cinco segundos. Piastri estuvo listo y aprovechó esta situación con una estrategia bien preparada y siendo valiente, como se vio en un adelantamiento a Lewis Hamilton, ganando la posición en boxes y manteniendo un ritmo imparable hasta el final. ​

Verstappen, a pesar de partir desde la pole position, fue superado tácticamente y a pesar de su talento, y terminó segundo. Charles Leclerc completó el podio en tercera posición, después de una parada tardía que le permitió adelantar a George Russell. Lando Norris, por su parte, ras un error en la clasificación, finalizó cuarto con la vuelta rápida de carrera.

Carlos Sainz logró un meritorio octavo lugar con el modesto Williams, siendo el primero del resto con una carrera sin grandes momentos destacados. Fernando Alonso, con un Aston Martin débil, llegó undécimo sin entrar en los puntos​.

El español vivió una de las situaciones más peligrosas de la carrera, en las salida, cuando Bortoleto le cerró en una curva y casi tiene un accidente grave.

Esta victoria representa la tercera del año para Piastri, de 24 años, consolidándolo como un serio contendiente al título y la gran esperanza de McLaren para desbancar al vigente campeón. "Necesito un sofá, ha sido una carrera muy dura, estoy muy contento de haber ganado, la diferencia se ha marcado en la salida. He intentado meterme en la primera curva ha sido suficiente. No he podido seguir a Max en la primera tanda y me he comido los neumáticos, pero después con el aire limpio ha estado muy bien", aseguró Piastri después." Ha sido una buena carrera, pero tenemos que hacer más, porque Max estaba cerca. Una vez me he comprometido, no iba a salir segundo de esa curva. Los comisarios han tenido que intervenir, pero estaba por delante lo suficiente".