Croacia, mucho más que Luka Modric

Deportes

Decir Croacia en los últimos años es decir Luka Modric. El centrocampista del Real Madrid es el mejor futbolista de su generación y uno de los más grandes, si no el mejor de la historia del fútbol croata. Su Balón de Oro en 2018 rompiendo el monopolio de Messi y Cristiano Ronaldo no fue una casualidad ni un regalo para este todocampista que siempre respeta el juego y al rival. Luka y sus compatriotas esperan a España este lunes en los octavos de final, un partido en el que se van a medir dos equipos con una trayectoria similar en el torneo.

Los croatas tampoco empezaron bien la Eurocopa, con una derrota ante Inglaterra y un empate contra la República Checa. Necesitaban un gran partido ante Escocia y lo hicieron, recordando a todo el mundo que son los subcampeones del mundo. «Cuando jugamos así somos peligrosos para todos. Ahora vamos a descansar bien y prepararnos para octavos», decía Modric nada más meterse en la siguiente ronda. No hay un futbolista de la dimensión del croata ahora mismo en la nómina de Luis Enrique.

Por jerarquía podría ser Busquets, pero el madridista es más influyente en más zonas del campo. Todo pasa por él en los balcánicos, como no podía ser de otra manera. Y hay un dato demoledor sobre su importancia en el fútbol de su país. Se trata del jugador más joven y a la vez el más veterano en haber marcado en una fase final de la Eurocopa. Anotó con 22 años y 273 días en la victoria ante Austria de 2008 y marcó con 35 y 286 días el segundo tanto del último triunfo ante Escocia.

Un récord de muchísimo mérito en un país de sólo 4 millones de habitantes, pero cantera enorme que ya llevó a Croacia al tercer puesto en el Mundial de 1998 con la maravillosa generación de Prosinecki, Suker, Boban y Jarni. Aquella hazaña enlaza con la del segundo puesto veinte años después con Modric y Rakitic dando hasta la última gota de sudor. La historia de los croatas en las Eurocopas no es tan brillante, aunque ahora, después de sufrir en la primera fase, este grupo de futbolistas que están llegando a su final no renuncia a nada. «Estamos felices porque hicimos un gran partido y pasamos a octavos, que era el objetivo principal. No estábamos satisfechos después de los dos primeros resultados, ya que sabíamos que podíamos hacerlo mejor, y por fin lo demostramos», aseguraba el gran capitán después de marcar y de dar una asistencia.

La victoria de Suecia en el último minuto ante Polonia frustró a los españoles y a los croatas, porque con el empate a dos en el minuto 93 ambos equipos tenían un horizonte más amable por delante. Así lo reconocía Zlatko Dalic. «España es uno de los oponentes más grandes en este momento del torneo. Es una buena prueba. Con los suecos hubiera sido mucho más fácil. Pero es lo que hay», decía el seleccionador croata. «España mostró su calidad contra Eslovaquia con una goleada. Es un equipo joven, rápido y enérgico con un juego que se basa en la presión alta, mucha combinación y la búsqueda de espacios vacíos», añadía, consciente de que los de Luis Enrique pueden haber explotado definitivamente. «Tendremos que jugar a un alto nivel para vencerles. Pero tenemos nuestras virtudes, por lo que a ellos tampoco les será fácil. Podemos hacerles frente. Pero ahora es un equipo totalmente diferente con muchos jugadores jóvenes», cerraba el técnico balcánico, consciente de que tiene armas para estar en cuartos de final.

No podrá contar con Lovren (jugará Caleta-Car), pero aún así tiene buenos futbolistas en todas las posiciones. Sin ir más lejos, el trivote del centro del campo lo forman Modric, Kovacic (campeón de la Champions con el Chelsea) y Brozovic (futbolista del Inter que ha ganado la Liga italiana). En ataque, Perisic ya lleva dos goles y en todos los lados está Modric, que dirige al equipo con ese exterior del pie derecho que le valió un Balón de Oro.