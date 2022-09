El tremendo accidente entre Quartararo y Marc Márquez que deja fuera de carrera a los dos

Quería Marc Márquez hacer una buena carrera en su regreso después de más 100 días de baja. Se trataba de hacer kilómetros, recuperar sensaciones y, por qué no, disfrutar y hacer disfrutar a la afición en Motorland, un circuito que le encanta.

Esas eran las intenciones, pero Marc no pudo dar ni una vuelta, en la curva 3 se acabó su aventura y la de Quartararo, que se tocó con él y se fue al suelo violentamente. Unos giros después, el toque de Márquez fue con Nakagami, que también acabó en el suelo y retirándose casi antes de comenzar.

Varias circunstancias se juntaron para ese desastroso comienzo que dejó a Marc con cara de circunstancias, agradeciendo que nadie se hubiera hecho mucho daño. Todo empezó en la curva 3, cuando la moto se le fue de atrás y tuvo que frenar, en ese momento Quartararo estaba pegadísimo a él para intentar el adelantamiento en la curva 4 y no pudo evitar la colisión y la caída que le complica muchísimo el Mundial. “Un adelantamiento delante de mí de Bastianini y Aleix me ha obligado a frenar, he tenido un susto y Fabio me ha tocado”, explicaba Marc en las televisiones.

¡Tremendo! 😱😱



Qué accidente entre Marc Márquez y Fabio Quartararo. ¡El Mundial acaba de volverse completamente loco!



El Diablo ha podido salir por su propio pie 🙏 #AragonGP 🇪🇸 #MotoGP 🏁

La cosa podría haber quedado ahí, pero no, había más. Una pieza del carenado de la moto de Fabio se metió en la rueda trasera de la Honda y cuando Márquez activó el hole shot (el dispositivo que baja la suspensión trasera de la moto) volvió el lío. Se le quedó bloqueada la rueda y se tocó con Nakagami, que también acabó en el asfalto y dolorido de una mano.

“Espero que los dos estén bien, que es lo importante, se han juntado varias cosas y ha pasado. Una lástima porque quería hacer una buena carrera y creo que podíamos disfrutar delante de la afición”, resumía Márquez con cara de tristeza. Tenía mucha ilusión por la nueva reaparición tras su cuarta operación, y encima en casa, ante el público de Motorland. Reconocía que tenía mariposas en el estómago y que la adrenalina la tendría a tope.

Salió muy bien y pasó de la decimotercera posición en parrilla a la sexta, pero entonces todo se complicó.