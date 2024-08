Nadal anuncia que no estará en el US Open y desvela el torneo en el que volverá

Rafa Nadal no jugará este año el US Open después de anunciarlo a última hora de la noche del miércoles en sus redes sociales. Nadal volverá en la Laver Cup, del 20 al 22 de septiembre en Berlín, donde estará también Carlos Alcaraz. Ambos compartieron hasta los cuartos de final en el cuadro de dobles de los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Hola a todos, les escribo hoy para contarles que he decidido no competir en el US Open de este año, un lugar del que tengo recuerdos increíbles. Extrañaré esas sesiones nocturnas eléctricas y especiales en NYC, en la Ashe, pero no creo que pueda dar el 100% esta vez. Gracias a todos mis fans de Estados Unidos en particular. Los extrañaré a todos y los veré en otra ocasión. ¡Mucha suerte a todos en el siempre increíble US Open! Mi próximo evento será la Laver Cup en Berlín”, escribió Nadal.

“Rafael es un campeón extraordinario y los aficionados y todos los que están relacionados con el torneo lo echarán de menos durante el US Open 2024. Le deseamos todo lo mejor y esperamos tenerlo de vuelta en el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USTA”, afirmó Stacey Allaster, directora del Grand Slam neoyorquino.

Pese a que al principio no se conocían detalles, ya se sabe que Nadal jugará con España en la fase de grupos de las Finales de la Copa Davis que se celebrará en Valencia (10 al 15 de septiembre), para los partidos (en Valencia del 19 al 24 de noviembre), si se clasificase el equipo de la Armada. Hay que recordar que Nadal ha jugado este año en Brisbane (cuartos), Barcelona (segunda ronda), Madrid (octavos), Roma (segunda ronda), Roland Garros (primera), Bastad (final) y París 2024 (cuartos de dobles y segunda ronda en individuales).