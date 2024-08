De Xisca Perelló a Maribel Nadal, los looks de la despedida más emocionante de Rafa Nadal de los Juegos Olímpicos

Adiós a Rafa Nadal en su último partido en los Juegos Olímpicos, en el que podría ser también el final de su carrera. "Me había marcado hasta los Juegos Olímpicos desde que empezó el año como objetivo. Se ha terminado este este ciclo y bueno, voy a volver a casa, desconectar y en frío, cuando tenga claro cuál es mi siguiente etapa, sea con una raqueta en la mano o no, os lo haré saber", dijo Nadal después de caer ante la atenta mirada de toda su familia, y su hijo, que no ha faltado en ninguno de los partidos importantes del último año para su padre. Pero deporte a parte, y centrándonos en lo que nos ocupa en esta sección, Xisca Perelló, Maribel Nadal y la madre de Rafa, Ana María Parera volvieron a dar una lección de estilo con ese toque mallorquín que nos encanta.

Con tonalidades blancas, ese toque boho e ibicenco, las mujeres de la vida de Rafa Nadal también han sido protagonistas desde la grada en estos Juegos Olímpicos de París con sus estilismos para apoyar a Rafa Nadal. Anoche Xisca Perelló optó de nuevo por un conjunto de camiseta y short, pero esta vez con un chaleco encima, que se quitó durante el partido porque la ola de calor en la capital francesa sigue haciendo estragos. Mientras que la madre y la hermana de Nadal optaron por unos vestidos fluidos blancos con ese toque bohemio que tanto nos gusta.

Los looks de la familia de Rafa Nadal. Gtres

El estilo de las mujeres de la vida de Rafa Nadal

Estamos acostumbrados a los looks sencillos, clásicos y casuals de Xisca Perelló, pero no tan deportivos como el que nos ha dejado en esta fotografía en la cuenta de Instagram de Rafa Nadal. Los pitillos son los pantalones favoritos de Maribel Nadal. O eso deducimos si repasamos sus estilismos de estos últimos años en los que comprobamos que no se los quita nunca, indistintamente de temporadas, estaciones o lugares en el mundo. Conocemos de memoria el estilo de Xisca Perelló, el de su cuñada Maribel Nadal, los bolsos de toda la familia y hasta las preferencias a la hora de vestir de su madre, desde la blusa bohemio que lució los primeros días de Juegos en París, a este vestido blanco con bordados.