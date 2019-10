Nadal liderará a España en la nueva Copa Davis de Piqué

Sergi Bruguera dio la lista del equipo español de la Copa Davis: Rafa Nadal, Roberto Bautista-Agut, Pablo Carreño, Feliciano López y Marcel Granollers. "Es bueno para el capitán tener problemas para elegir entre muchos jugadores", aseguró el seleccionador en un acto al que acudieron la presidenta de la Comunidad, Díaz Ayuso; la Delegada de Gobierno de Cultura, Turismo y Deportes del Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy; la presidenta del CSD, María José Rienda; y el máximo mandatario de la Federación Española de Tenis, Miguel Díaz. España tiene un grupo de garantías para intentar la reconquista de una competición en la que es la mejor selección del siglo XXI, con cinco títulos, el último en 2011. Y en una edición muy especial, pues cambia de formato y se concentra en una semana en Madrid en lugar de ir pasando rondas a lo largo del año. Desde hacía tiempo se pedía dar una vuelta al torneo por países porque la mayoría de las veces faltaban los "top" mundiales, y Piqué y su empresa lograron cambiar un deporte históricamente tradicional. En un mes (18-24 de noviembre) se verá el resultado. "Yo creo que el formato hace que los mejores tenistas puedan estar y por eso me gusta. Es verdad que perdemos la ventaja de cuando jugamos en casa poder hacerlo en tierra. Pero creo que va a ser un gran espectáculo y que se va a disfrutar mucho", opinó Bruguera.

España está en un grupo B complicadísimo con Croacia, el último campeón, y con Rusia, que tiene al hombre del momento, a Medvedev, por lo que en la capital de España se revivirá la histórica final del US Open en la que venció Rafa agónicamente en el quinto set, con los dos tenistas a punto de sucumbir a los calambres. El zurdo se puso desde el primer momento como objetivo en 2019 la Davis, que disputará después de las ATP Finals o Torneo de Maestros y quizá de París-Bercy, para poner fin a una temporada fantástica en la que ha sido más selectivo con sus presencias para cuidar el físico y que ha cerrado con dos Grand Slams más en sus vitrinas. "Todo lo que sea que Rafa llegue bien me preocupa, pero este año ha cuidado muy bien el tema de las lesiones y los partidos en la Davis son a tres sets, no a cinco, y la diferencia se nota", aseguró el capitán, confiado de que su estrella participe en perfecto estado. Para el individual hay otro “top 10”, Roberto Bautista-Agut, con Pablo Carreño en la recámara. Feliciano López, a sus 38 años, se postuló para disputar una competición que le encanta y que le ha dado alguno de los mejores momentos de su carrera, y ahí está, seguramente para jugar el dobles, para quien el capitán también ha llamado a Marcel Granollers, que es el ocho del mundo por parejas. Una selección más que interesante para un desafío mayúsculo que será el fin de fiesta perfecto al año tenístico.