Así fue la "imparcial" narración del gol del Celta al Real Madrid por un comentarista de la radio catalana RAC1

El Real Madrid logró su clasificación a la siguiente fase de la Copa del Rey tras imponerse al Celta de Vigo por 5-2 en el Santiago Bernabéu, en un partido que tuvo una serie de giros dramáticos y, en muchos casos, polémicos. Aunque el marcador final refleja una victoria contundente para los blancos, el desarrollo del encuentro fue mucho más igualado y emocionante de lo que el resultado final podría sugerir, con una prórroga que terminó siendo la clave del desenlace.

El Real Madrid comenzó el encuentro con una ventaja clara sobre el Celta de Vigo, tomando rápidamente el control del juego. En el primer tiempo, los de Carlo Ancelotti se adelantaron 2-0 gracias a dos goles bien ejecutados que parecían encaminarles hacia una clasificación sin problemas. Sin embargo, el Celta no tardó en mostrar su carácter y, a pesar de las adversidades, demostró por qué este tipo de partidos pueden dar sorpresas en el fútbol.

Lo más polémico llegó antes de la remontada del Celta. En el minuto 30, el Real Madrid se vio favorecido por un claro penalti no señalado sobre uno de sus jugadores en una jugada que dejó muchas dudas. La decisión del árbitro de no sancionar la infracción provocó las primeras críticas, aunque el marcador seguía a favor del conjunto local. En RAC 1 se vivió con tensión: "No me lo puedo creer". "Vaya tela", fueron algunos de los comentarios más pronunciados.

La transmisión del partido, a cargo de la cadena RAC1, fue un reflejo de esa emoción. Los periodistas presentes en el relato, incluido el conocido comentarista de Mundo Deportivo Joan Poquí, desataron una gran euforia al ver cómo el Celta conseguía el empate que forzaba la prórroga. Las voces de sorpresa y alegría fueron evidentes, dejando claro el impacto que este gol tuvo en los presentes. "Siempre igual...". "Golazo del Celta, me gusta", afirmaron.

Sin embargo, a pesar de la notable remontada del Celta, la prórroga dejó en claro que el Real Madrid tiene una calidad superior en este tipo de situaciones. Durante los 30 minutos extra, los de Ancelotti se impusieron de manera clara y contundente, mostrando su capacidad para manejar los momentos decisivos de los partidos. El Real Madrid no dio opción a que el Celta siguiera soñando y, con tres goles más, sentenció la eliminatoria con un definitivo 5-2.