La natación inglesa cambia las normas por una voluntaria trans de 65 años: "¡Se colaba en los vestuarios de nuestras hijas!"

Un nuevo escándalo trans sacude la natación. Si hace meses las nadadoras que compartían vestuario con Lía Thomas denunciaron la incomodidad que les suponía compartir vestuario con la atleta transgenero, ahora otra polémica con una voluntaria durante una competición en Reino Unido ha llevado a British Swimming, organismo rector nacional de natación en dicho país, a tomar una drástica decisión y cambiar los controles de acceso a los vestuarios de las nadadoras.

Los padres expresaron su preocupación sobre una voluntaria de piscina transgénero que usaba el vestuario de mujeres al mismo tiempo que las niñas durante una competición de natación para adolescentes. Anne Coombes, que hace unos días provocó un agrio debate al denunciar al spa de un hotel por no darle la llave de un vestuario femenino, fue voluntaria en el Campeonato Británico de Verano que se llevó a cabo en el Centro Deportivo Internacional Ponds Forge en Sheffield y su actitud ha llevado a tomar medidas a la federación.

Los padres se quejaron de que tanto ellos como sus hijas se sentían "incómodos" cuando Coombes, una mujer trans de 65 años, se colaba en los vestuarios femeninos durante la competición. La protesta de los padres alcanzó tal proporción que llevó a la natación británica a cambiar sus pautas para prohibir que los funcionarios o voluntarios usaran el vestuario de las niñas.

Uno de los padres, que deseaba permanecer en el anonimato, declaró The Telegraph: 'Mi hija estaba en los vestuarios cuando esta persona entró. Y luego volvió otra vez para usar los baños. Ella vino y me dijo que se sentía incómoda pero que tanto ella como sus compañeras sentían que no podían quejarse por miedo a que las etiqueten como transfóbicas”.

British Swimming confirmó que la Sra. Coombes usó los vestuarios como una zona de paso y no los estaba usando como vestuario, por lo que no se necesitaba un área separada. Tras implementar después de implementar pautas más estrictas, British Swimming también aumentó la seguridad en los vestuarios, mientras que se distribuyeron controles de acreditación y un correo electrónico para recordar a los voluntarios que no deben entrar en los vestuarios de las jóvenes.

El organismo deportivo dijo que una vez que recibió una denuncia sobre uno de sus voluntarios, "siguió inmediatamente el procedimiento para identificar correctamente los hechos denunciados".

"Habiendo establecido los detalles, se revisaron los protocolos relevantes y se recordó a todos los voluntarios que trabajan en el evento sus responsabilidades para cumplir con nuestros protocolos", afirmó un portavoz.

La mujer de 65 años, que es extremadamente activa en las redes sociales, ya se había pronunciado con anterioridad sobre su "determinación" de usar vestuarios femeninos en el pasado. "No quiero molestar a nadie, pero estoy decidida a usar los vestuarios femeninos. No me van a derivar a una instalación separada, como un vestuario para discapacitados" escribió en su blog.

Agrío debate en redes sociales

La nadadora olímpica Sharron Davies, que está haciendo campaña para mantener a los hombres biológicos fuera de los deportes femeninos, respondió al tuit de la Sra. Coombes diciendo: "Eres hombre, usa el vestuario con otros hombres o al menos el vestuario unisex". Decidir que quieres cambiar donde quieres cambiar NO supera los derechos de las mujeres y las niñas. PD: no conozco a una sola mujer que someta ese nivel de incomodidad a los demás". Un tuit a al que Combes no tardó en responder: "Sharron, no sabes nada de mí, y todo lo que sabes sobre el incidente es lo que he revelado. No presumas de saber cosas sobre mí sin pruebas".

La presentadora de TalkTV, Julia Hartley-Brewer, también intervino y tuiteó: "Sí, claro, lo que todas las mujeres y niñas buscan cuando están desnudas en un vestuario es un hombre grande y enojado que exige estar allí con ellas porque está vestido como una mujer".

Los activistas por los derechos de las mujeres, incluida la autora JK Rowling, intentan desesperadamente evitar que los organismos públicos y las empresas reemplacen los baños separados para hombres y mujeres por baños neutrales en cuanto al género que son más acogedores para las personas trans.

Desde el National Trust hasta los teatros del Reino Unido e incluso el Parlamento, las propuestas para instalar inodoros neutrales en cuanto al género han sido criticadas por despertar y ser peligrosas.

A fines del mes pasado, The Telegraph informó de que un adolescente fue arrestado por las acusaciones de varias alumnas que aseguraron haber sido agredidas sexualmente en los baños de género neutral en una escuela secundaria en Essex.

La polémica por compartir vestuarios con atletas trans continúa y el debate no ha hecho más que empezar.