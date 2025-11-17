La nueva vida como piloto profesional y presentadora de la espontánea que saltó al Metropolitano por una web porno

Kinsey Wolanksi, la mujer que dio la vuelta por saltar al césped del Metropolitano durante una final de Champions de 2019, y se convirtió en un fichaje estrella de la web del contenido erótico OnlyFans ha dado un giro radical a su vida al convertirse en piloto de helicópteros y presentadora deportiva. Se describe a sí misma como una "experta en bienes raíces, helicópteros, paracaidismo, inversiones y OnlyFans". Pero, su faceta de altos vuelos ha conquistado definitivamente a sus seguidores.

Cruzó corriendo el campo ante una multitud enardecida de más de 63.000 personas, así como ante 22 jugadores poco impresionados, 2 entrenadores, y los millones de ojos que la veían desde casa. Pero la búsqueda de emociones fuertes que caracteriza a Wolanski no se limita a carreras atrevidas con atuendos reveladores. La despampanante rubia también es fans de las acrobacias, paracaidista cualificada y piloto con doble licencia.

Incluso sufrió una fractura de tobillo como resultado de sus aventuras de paracaidismo en 2020. Ahora, Wolanski está cualificada para pilotar aviones y helicópteros, y sube regularmente vídeos de sus vuelos sola o con otras personas.

Al hablar de los exigentes requisitos necesarios para alcanzar sus aspiraciones como piloto, reveló: “Volé durante 112 horas antes de realizar mi examen final de vuelo. Hay que aprobar tres exámenes”.

“Un examen escrito muy intenso, un examen oral en tierra y, por último, el examen en vuelo. Todo este proceso me llevó un año y medio.”

Ahora que ha obtenido su licencia, Wolanski surca los cielos en su avioneta monomotor Piper Archer, junto con una gran variedad de otros vehículos, incluidos aviones a reacción y helicópteros.

Un salto muy rentable

La influencer, de 26 años, alcanzó una gran notoriedad tras invadir el campo en bañador durante de final entre Liverpool y Tottenham en 2019,l disputada en Madrid, además de unos cuantiosos beneficios económicos.

Saltar al terreno de juego durante un importante partido de fútbol para llamar la atención con algún trasfondo reivindicativo, político o simplemente publicitario tiene un nombre: streaking.Esta acción se puso de moda durante los años 60 y 70, pero a día de hoy ya se ha convertido más en un negocio relacionado con la publicidad de marcas o proyectos más que con la protesta. Y eso es lo que hizo Wolanksi que admitió haber realizado esta acción para promocionar el canal de contenido para adultos ‘Vitaly Uncensored’, detrás del cual se encuentra su novio, el youtuber ruso Vitaly Zdorovetskiy.

Por esta acción, Wolanski obtuvo 4 millones de dólares (3,55 millones de euros) en términos de publicidad, según calculó el grupo de análisis Apex Marketing Group. Pero además, el canal de Vitaly y la propia Wolanski fueron de los temas más buscados a nivel mundial en Internet tras el suceso.

La biografía de su página de OnlyFans dice: “La vida es vivir, ¿por qué no?”. Wolanski ciertamente disfruta vivir la vida al máximo. Realiza viajes alrededor del mundo y tiene doble licencia de vuelo. También ha demostrado su pasión por el fútbol al subir un video mostrando sus habilidades, que incluían regates, tiros y hasta un saque de banda con salto mortal. Fue su forma de agradecer al fútbol la fama que le ha proporcionado.

Presentadora deportiva

A pesar de haber posado para Sports Illustrated y Maxim antes de su salto al campo del Atlético de Madrid, la joven no se arrepiente de sus actos y vive con ilusión su nueva etapa como piloto.

Pero aún hay más, aunque su actividad como piloto ocupa una gran parte del contenido de Wolanski en las redes sociales, una parte aún mayor está dedicada a su nueva carrera como presentadora deportiva.

Gran parte de su trabajo está dedicado al contenido de la NFL , también ha compartido pantalla con estrellas del mundo del béisbol , la UFC e incluso la WWE. Aparece regularmente en el programa de fútbol americano Arena Gridiron con Gilbert Arenas.