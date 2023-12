¡Ojo a la reflexión de Rune después de entrenarse con Nadal!

Nadal ya conoce su camino en el torneo de Brisbane donde reaparecerá después de casi un año de ausencia en las pistas. Pero antes de debutar el día 31 prosigue con sus exigentes sesiones de entrenamiento y la prueba más evidente del nivel que está mostrando Rafa es la reflexión que realizó Holger Rune después de trabajar con él. El danés es el primer cabeza de serie del torneo y compartió pista con el español. "He trabajado mucho en pretemporada en diferentes aspectos del juego junto a Boris Becker. Me aporta muchísimas cosas y es genial trabajar con alguien que sabe lo que se siente al estar en la élite. Después de haber acabado la sesión con Nadal es gracioso porque hablé con mi equipo y todos coincidimos en que Rafa jugó increíble, pegando a la pelota muy fuerte. En los puntos que disputamos, le vi moviéndose genial, con gran rapidez e intensidad. Creo que ha sido el entrenamiento más exigente que he tenido en los últimos seis meses", comentó.

Poco después Rafa conoció el cuadro del torneo. El de Manacor se medirá con un jugador procedente de la previa en lo que sería un debut, a priori, sencillo, pero... entre los jugadores que se están jugando el acceso al cuadro principal se encuentran raquetas de la talla de Dominic Thiem, Diego Schwartzman o Alex Michelsen. En segunda ronda le esperaría el ruso Aslan Karatsev, siempre que supere al australiano Kubler. En tercera ronda aparece el francés Ugo Humbert y en unas hipotéticas semifinales podría cruzarse con Dimitrov, uno de los jugadores más en forma del circuito en la última parte del curso pasado.

Rafa no sólo va a competir en el cuadro individual, también disputará el cuadro de dobles. Jugará con su entrenador Marc López, ex número tres del Pepperstone ATP Doubles Rankings y con quien ganó la medalla de oro en el dobles masculino en los Juegos Olímpicos de Río. El dúo se enfrentará a los australianos Max Purcell y Jordan Thompson en la primera ronda. Nadal jugará dobles por primera vez desde la Laver Cup 2022, donde hizo pareja con Roger Federer en el último partido profesional del suizo. Marc López, uno de los entrenadores de Nadal, no juega desde el Mutua Madrid Open 2022, donde anunció su retirada.

Rafa Nadal, que el pasado enero se retiró del Abierto de Australia y en junio se operó de una lesión en el psoas ilíaco izquierdo, aterrizó el jueves 28 en Brisbane en medio de una gran expectación acompañado de su equipo, con Carlos Moyá al frente. El ganador de 22 Grand Slams compite en Brisbane gracias a una invitación, ya que sus meses de convalecencia le han conducido al número 672 de la clasificación ATP, que ahora encabeza Novak Djokovic, seguido de Carlos Alcaraz y Daniil Medvedev. El torneo de Brisbane será la preparación de Nadal antes de jugar el Abierto de Australia a partir del 14 de enero.