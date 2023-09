Óscar Puente, el hincha del Pucela que dispara contra los árbitros... y no soporta a Ronaldo

Pedro Sánchez decidió no dar la réplica al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y en su lugar apostó por el diputado socialista y exalcalde de Valladolid, Óscar Puente. Las polémicas que está generando en su nuevo puesto también se trasladaron durante muchos años al mundo del deporte. Puente no ocultó su pasión por el fútbol y por el Real Valladolid. Durante su etapa como alcalde era muy habitual que criticase a los árbitros y, especialmente, a Ronaldo.

En noviembre de 2015 ocurrió uno de los episodios más brutales de la historia del Pucela. Óscar Puente escribió en redes sociales que "había visto malos árbitros y malos arbitrajes en su vida, pero pocos peores como el de hoy al Valladolid". Después de este comentario, el periodista de la COPE, Isaac Fouto, le replicó lo siguiente. "Este es el comentario de un política que representa a 414.281 personas. Unos apuntan y otros disparan", dijo. Por último, Puente no se quedó ahí y quiso seguir respondiendo. "Comparar mi tuit con esos que señalas demuestra que como periodista eres tan malo como el árbitro de hoy. El populismo y el aplauso fácil. Superior a mis fuerzas, no pudo con él. Pero hay gente que vive de eso y solo de eso. #Pena", concluyó.

Pero esa no fue la única vez que Puente cargó contra los colegiados. "No sabemos cuándo pita. Al ver las imágenes creo que lo hace cuando el disparo de Escudero se dirige ya a la portería del Sevilla”, explica Puente en declaraciones a ese medio. “No he visto nunca nada igual", llegó a decir el exalcalde en mayo de 2023 después de un partido del Real Valladolid contra el Cádiz.

Mala relación con Ronaldo

En el pasado mes de junio, Ronaldo Nazario apuntó hacia el Ayuntamiento de Valladolid y Óscar Puente le respondió. "No me pillan por sorpresa. Le dejan en evidencia, no sabe ni en el país ni en la ciudad en la que vive. En España lo que él pretende no es posible. Ni yo le puedo regalar el Estadio ni puedo cedérselo a 50 años asumiendo yo los costes de las reformas que se hagan, no es posible en nuestro ordenamiento jurídico. Llegué a un acuerdo con él con la concesión demanial del Estadio a 50 millones con un coste de siete millones para el consistorio. El Ayuntamiento de Valladolid ha puesto cinco millones que han ido al Club. Lo que hayan invertido, no tengo constancia. El dinero que se ha llevado el Real Valladolid de media al año es más que el resto de los deportes. Estas declaraciones son una cortina de humo sobre sus responsabilidades y aviso al próximo alcalde con una especie de chantaje", afirmó.

A mediados de junio, Puente se despedía de la alcaldía con el siguiente mensaje. "El Getafe sí, ese equipo que sin la ayuda municipal que reclama el Presidente del Real Valladolid consiguió mantener la categoría sin que tirásemos a puerta en más de 100 minutos", afirmó.