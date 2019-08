‘Sanyo’ Gutiérrez: ‘’Desde los diez años siempre tuve un sentimiento dentro de mí que me decía que iba a ser número uno del mundo de este deporte’’

Carlos Daniel Gutiérrez (San Luís, Argentina, 1984), más conocido como Sanyo Gutiérrez, atendió a nuestro compañero Daniel Gamarra para hablar de muchísimos asuntos en una entrevista diferente. En esta ocasión os presentamos la segunda parte de la entrevista en la que el número uno del ranking World Padel Tour nos habla de sus inicios en el pádel, de su llegada a España y de su lado más personal.

Pregunta. ¿Cuándo jugaste al pádel por primera vez?

Respuesta. Empecé jugando al tenis con mi hermano mayor en el club en el que jugaba mi padre en San Luis, que estaba a 200 metros de nuestra casa. Años más tarde llegaría la moda del pádel a Argentina, fue entonces cuando empecé a darle a la pala. Tendría unos siete años.

P. ¿Cuándo supiste que querías ser jugador de pádel profesional?

R. Desde los diez años siempre tuve un sentimiento dentro de mí que me decía que iba a ser número uno del mundo de este deporte. En muchos momentos de mi vida parecía que ese sentimiento no era real y que no se iba a cumplir, pero siempre permaneció dentro de mí. Hoy, lo he logrado, por eso puedo decirlo.

P. ¿Cuándo viniste a España por primera vez?

R. La primera vez que estuve en España fue en 2002, vine a jugar el mundial de menores con la selección argentina a Madrid en el club RACE. Fue entonces cuando conocí por primera vez lo que era el pádel en España. En ese torneo me di cuenta de que si quería ser jugador profesional de pádel tenía que estar en España.

Después del mundial volví a Argentina y me puse a trabajar dando clases de pádel, ya que de profesor se ganaba más dinero que en el taller de chapa y pintura de mi hermano, lugar en el que trabajé durante algunos años para ayudar económicamente a mi madre y tener algo de dinero.

Cuando ya llevaba cuatro años de profesor de pádel en San Luis, empecé a competir con Gustavo Briner ‘La gata’ en Argentina en el año 2005. Fuimos una buena pareja, ya que a finales de año conseguimos ser la pareja número uno de Argentina.

Un día ‘La Gata’ me propuso viajar a España a competir con él. Gustavo se portó muy bien conmigo y me prestó algo de dinero para pagar parte del viaje y para vivir aquí los primeros días.

El trayecto a España pude costeármelo gracias al dinero que me dejo mi familia, Gustavo, y la marca que por aquel entonces me patrocinaba (Urich), que me regaló quince palas para poder venderlas en España y así poder conseguir algo de dinero con ellas. Mucha gente en San Luis también colaboró y me dejo algo de dinero, siempre fui muy querido allí, siempre les estaré agradecido.

P. ¿Cómo fueron tus primeros años aquí?

R. Los dos primeros meses jugué con ‘La Gata’ en España tanto el circuito de la Federación Española de Pádel (FEP) como el Pádel Pro-Tour y la verdad es que nos fue muy bien, pero no lo suficiente como para quedarnos a vivir aquí. Por esa razón, me volví a Argentina. Al año siguiente (2007) regresé a España para jugar con Fran Iglesias. Tome la decisión de venir ya que Fran me ofreció trabajo en un club que él dirigía en Jaén.

En 2008 lo dejé con Iglesias y empecé a jugar con Jaime Serrano, un jugador no muy conocido en España pero que tenía un talento descomunal. Por desgracia, solo duramos cuatro torneos ya que teníamos objetivos diferentes. Aun así, acabé el año en la posición 22 del ranking español.

Después de eso jugué algunos torneos con Marcelo Capitani, para más tarde afianzarme como pareja con Fernando Poggi. Con Fer hice un muy buen año, en el que nos situamos entre las nueve mejores parejas del circuito y ganamos a grandes parejas como Sebastián Nerone y Cristian Gutiérrez.

Al año siguiente jugué con Willy Lahoz un tiempo para más tarde regresar con Poggi. Fue en esta segunda etapa en la que tuve por primera vez un entrenador de pádel. Se puede decir que Jorge Martínez fue el primer entrenador de pádel que tuve en mi carrera profesional.

P. ¿Cuál es tu recuerdo profesional más lindo?

R. Es una pregunta muy difícil de contestar, ya que tengo muchos momentos lindos en mi vida deportiva. Con Seba Nerone gané mi primer título en 2011 en Mallorca en el circuito Pádel Pro-Tour. Tengo un recuerdo muy bueno de mi etapa con Seba, es una gran persona y un gran profesional.

Pero mi recuerdo más bonito fue cuando gane el Mundial en Cascais (Portugal) contra España en 2016. Yo nunca había jugado al lado de Bela, jamás habíamos entrenado juntos, y de repente el capitán del equipo nos dijo que íbamos a enfrentarnos a Paquito Navarro y Juan Martin. Si perdíamos, España ganaba el Mundial. Por suerte pudimos sacar adelante el partido y Miguel Lamperti y Cristian Gutiérrez vencieron en el último encuentro. Gracias a eso, Argentina pudo hacerse con el Mundial.

P. ¿Con qué jugadores guardas mayor relación fuera de la pista?

R. Me llevo muy bien con mi compañero ya que somos de la misma ciudad y nos conocemos de toda la vida. Pero tengo una muy buena relación con Seba Nerone, es una amistad muy correcta y eso lo valoro mucho.

P. ¿Cuáles son tus aficiones? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?

R. Me gusta mucho ver series, veo casi todas las de Netflix. Aunque si hay que destacar una es ‘Juego de Tronos’, me enganché mucho a ella y la ví toda seguida en un mes.

P. ¿Cómo es estar casado con una jugadora/entrenadora de pádel?

R. Hablamos mucho de pádel, pero no jugamos juntos. Ahora Valeria está de entrenadora mía, ya que Horacio vive en Madrid y yo vivo en Valladolid con ella. Valeria se comunica por email y por teléfono con Horacio para dirigir mis entrenamientos. Allí en Valladolid entreno con mi sobrino Cristian y algunos chicos de Valladolid que juegan previas del World Pádel Tour.

P. ¿Cómo es Valeria Pavón como entrenadora?

R. Creo que es muy buena, ya que sabe cosas sobre pádel femenino que otros entrenadores no saben, debido en parte a su experiencia como jugadora profesional.

P. Tu familia está muy ligada a este deporte, tienes dos sobrinos que juegan de forma profesional. ¿De dónde proviene esta afición?

R. Empezaron jugando mi padre y mi hermano. Mas tarde aparecí yo y la verdad es que me ha ido bien. Mis sobrinos me han copiado y también juegan. Cuando trabajaba de profesor de pádel en San Luis enseñé a jugar a Cristian. A Agustín intento ayudarle cada vez que voy a Argentina. También tengo un ahijado que juega al pádel en Argentina, se llama Joaquín Blanco, es un chico muy trabajador.

P. ¿Inculcarás a tu hij@ la afición por el pádel? ¿Te gustaría que fuera jugador@ profesional?

R. Me gustaría que hiciera aquello que le haga feliz. Es cierto que se va a criar en una familia que está muy vinculada a este deporte, por lo que va a tener el pádel muy presente en su vida, pero no le voy a obligar a que lo practique.

P. ¿Has pensado a qué te dedicarás cuando termines tu carrera deportiva?

R. Estaré vinculado al pádel. En septiembre voy a abrir un club en Valladolid, se llamará SetOne. Además de eso me encantaría poder ser entrenador profesional.