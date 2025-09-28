Una patinadora profesional cambia su coreografía: uno de los artistas del repertorio está involucrado en un crimen

Alysa Liu, de 20 años, es una de las grandes figuras del patinaje artístico estadounidense en lo que va de siglo. Este 2025 se coronó con el oro en la Copa del Mundo de Boston, un logro que no se repetía desde 2006, cuando Kimmie Meissner lo consiguió para Estados Unidos. Con los Juegos Olímpicos de Invierno de Milan-Cortina a la vuelta de la esquina, Liu se perfila como una de las principales candidatas al oro, aunque aún debe asegurar su plaza en la competición.

Sin embargo, una noticia inesperada ha obligado a la patinadora a replantear su programa artístico a contrarreloj. Liu tenía previsto competir con una coreografía basada en el tema This Is How It Feels, interpretado por la islandesa Laufey y el estadounidense D4vd (David Anthony Burke). Pero tras conocerse que Burke está siendo investigado por homicidio, la deportista ha decidido retirar la canción de su repertorio.

“Mi equipo y yo estamos siguiendo con confianza una dirección diferente que se alinea con mis valores y con mi espíritu en general”, escribió Liu en sus redes sociales, dejando claro que su proceso creativo seguirá adelante pese a las circunstancias.

El caso que involucra a Burke ha conmocionado a la opinión pública. Hace unas semanas, el cuerpo de Celeste Rivas Hernández, una joven de 15 años desaparecida desde abril de 2024, fue encontrado desmembrado y en estado de descomposición en el maletero de un Tesla junto a un depósito de grúas en Los Ángeles. El vehículo estaba registrado a nombre del cantante, quien ha suspendido todos sus conciertos y está colaborando con la investigación.

Aunque las autoridades no han confirmado su implicación directa, el hecho de que su coche sea la única prueba relevante ha colocado a Burke en el centro del caso. La policía ha requisado su ordenador y revisado su residencia, que ya ha abandonado.

Liu, consciente del impacto mediático y ético que podría tener su vinculación artística con el cantante, ha optado por distanciarse del caso. Con varios patrocinadores y una coreografía que podría definir su camino hacia el podio olímpico, la patinadora ha decidido actuar con firmeza.