Pedri empieza a ver la luz

El fútbol recupera la normalidad y mientras Cubarsí regresa a la disciplina de club después de jugar sus dos primeros partidos con la selección con sólo 17 años, Pedri intenta recuperar su rutina con el Barcelona. El canario es el espejo al que miran la Federación y el Barcelona para que Cubarsí y Lamine Yamal no padezcan el sobreesfuerzo que tuvo que hacer él en 2021, su primera temporada en la élite, para encadenar Eurocopa y Juegos Olímpicos.

No fue Pedri el único que dobló en los grandes acontecimientos de aquel verano. Lo hicieron también Unai Simón, Eric García, Pau Torres y Dani Olmo. Y ninguno sufrió las terribles consecuencias físicas que todavía arrastra el canario. Suficiente para convencer a la Federación y al Barcelona de que no se debe repetir. Y es que los únicos representantes azulgrana en la convocatoria de De la Fuente eran dos futbolistas que aún no han cumplido la mayoría de edad. Cubarsí tiene 17 años y Lamine, uno menos.

Ellos regresan de sus compromisos con la selección y Pedri comienza a entrenarse en el césped, pero aparte del resto del grupo. El centrocampista sufrió una lesión en el recto durante el partido de Liga que su equipo jugó contra el Athletic en San Mamés a comienzos de este mes y son ya 23 los partidos que se ha perdido esta temporada. Sin contar los de la selección, porque las lesiones le han impedido ser convocado por Luis de la Fuente desde que asumió el cargo. Hace un año del debut del técnico riojano en el banquillo de la Roja, pero Pedri nunca ha podido estar en una de sus listas.

El Barcelona juega el sábado contra Las Palmas y, aunque el campeonato está lejos, tratará de hacerse fuerte en el segundo puesto que le permita al menos disputar la Supercopa el año próximo.

Desde que perdió contra el Villarreal y Xavi anunció que dejaba el club al final de la temporada, el Barcelona no ha vuelto a perder un partido. Ha disputado ocho encuentros de Liga y ha ganado seis y ha perdido dos. Y en Liga de Campeones empató en la ida contra el Nápoles y después lo derrotó en su campo.

La marcha de Xavi ha servido de estímulo al equipo, que ha marcado 17 goles y ha encajado sólo cinco. Algo en lo que tiene que ver también el regreso de Ter Stegen, que no ha encajado un gol en los últimos cinco partidos de Liga. El alemán no estuvo ni en la eliminación de la Copa contra el Athletic ni en la derrota en casa contra el Villarreal.

El Madrid, el domingo

El Real Madrid vuelve a la actividad el domingo contra el Athletic. No podrá contar con Vinicius, que vio la quinta amarilla en el último partido y está sancionado. El brasileño ha sido protagonista esta semana por el partido entre España y Brasil con la lucha contra el racismo de fondo, pero tendrá dos semanas de descanso desde el amistoso del Bernabéu hasta su regreso al césped para enfrentarse al Manchester City en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones. Un reto para él y para el Real Madrid.

Gil Manzano vuelve a pitar

Desde que pitó el final del partido cuando Bellingham remataba de cabeza el gol que hubiera dado la victoria al Real Madrid en Valencia, Gil Manzano no ha vuelto a arbitrar un partido de Primera. Eso fue el pasado 2 de marzo, pero esta semana regresa a los campos españoles para dirigir uno de los partidos importantes del fin de semana, el Girona-Real Betis. Sin embargo, el árbitro extremeño sí ha tenido actividad internacional. Fue cuarto árbitro en el Sparta de Praga - Liverpool de Liga Europa y en el Georgia - Luxemburgo de repesca para la Eurocopa. Y dirigió el Francia -Alemania amistoso. El regreso a LaLiga EA Sports, este fin de semana.