Pedro Rocha presenta las alegaciones ante el Comité Electoral

La RFEF sigue estando en el foco de la polémica. José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del CSD, compareció en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes del Congreso. “Respecto a la RFEF, he venido informando en los últimos días que estamos en permanente contacto con la FIFA. En estas conversaciones, he transmitido al organismo nuestra preocupación y nuestra determinación para adoptar todas las medidas y que no pueda volver a suceder nunca más una crisis reputacional como la que está sucediendo. El Estado de Derecho sí funciona y puede servir para castigar la corrupción. El interés del Gobierno es que se llegue hasta el fondo de la investigación y que se depuren responsabilidades. Tras la resolución del TAD, voy a convocar a la Comisión Directiva para tomar una decisión. La Federación debe alejarse de comportamientos que nos avergüenzan a todos. El fútbol español merece que sus representantes se rijan por la honradez. Firmeza dentro de la ley", dijo el presidente del CSD.

Después de este hecho, Pedro Rocha ha presentado alegaciones contra la resolución del Comité Electoral de la RFEF que ha paralizado su proclamación como presidente. El único candidato a la presidencia de la RFEF tenía dos días hábiles y expiraban este miércoles, tal y como informa AS. El Comité Electoral procederá de forma inmediata a elevar al TAD el recurso planteado, junto con el expediente original, más las alegaciones que, en su caso, se hubiesen presentado y nuestro propio informe, para su resolución.

"Pedro Rocha ha dicho que irá hasta el final en la defensa de sus intereses y valora presentar una denuncia por prevaricación contra el CSD y el TAD, si se firman resoluciones que él considere que no respetan ni la legalidad ni sus derechos", informa AS.