El polémico mensaje de Guardiola que alienta la teoría conspiranoica de los atentados de 2017 en Cataluña

Para la formación de la Mesa del Congreso y la elección de Francina Armengol como presidenta, Junts llegó un acuerdo con el PSOE que incluye la creación de una comisión de investigación sobre los atentados del 17 de agosto en Barcelona y Cambrils (Tarragona) y la reactivación de la comisión de investigación sobre "las cloacas del Estado y el caso Pegasus" de espionaje a dirigentes independentistas.

En un comunicado, Junts aseguraba que hay muchos interrogantes a resolver sobre el 17A y que se debe "esclarecer la vinculación del CNI con el imán Es-Saty, si los aparatos del Estado tenían información sobre el atentado" y aclarar por qué no se pudieron evitar, textualmente. NO HABRÁ VETO DE COMPARECENCIAS

El acuerdo incluye que "no habrá veto de comparecencias de personas que tengan que ver o puedan aportar información sobre los hechos", ha añadido Junts.

En cuanto a Pegasus, Junts ha pedido una "investigación exhaustiva para aclarar quién compró el programa y quién ordenó utilizarlo contra el independentismo" y, de la misma manera que con la comisión sobre el 17A, se ha acordado que no se vetarán comparecencias.

Barcelona conmemoró el jueves el sexto aniversario de los atentados del 17 de agosto de 2017 en La Rambla y Cambrils (Tarragona) con un acto de recuerdo y homenaje a las víctimas en el memorial que se instaló en el Pla de l'Os de La Rambla y que ha contado con seis minutos de silencio para protestar por los seis años "de abandono".

En el acto, que ha empezado a las 10 horas, han participado víctimas, familiares y representantes institucionales, como el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès; la presidenta del Parlament y alcaldesa de Ripoll (Barcelona), Anna Erra; y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

Ha sido un homenaje de unos 15 minutos y sin discursos, ha consistido en un minuto de silencio acompañado de la música del 'Cant dels Ocells' y una ofrenda floral, y ha dado protagonismo a las víctimas y familiares, que han sido los primeros en depositar claveles blancos sobre el Pla de l'Os, donde en 2017 se detuvo la furgoneta tras el atropello masivo.

Las teorías más conspirativos aseguran que hay algo oculto, algo que no se investigó. Entre ellos, entre lo que defienden este extraño punto de vista está Pep Guardiola. "¿Hasta cuándo más tenemos que esperar para saber a ciencia cierta qué pasó el 17-A? Estado español-Generalitat, queremos saber la verdad. Está aquí por eso. Vergüenza. Esto es lo que siento. A todas las víctimas y familiares, deciros que no pasa ni un día que no piense en vosotros", ha escrito en catalán en su web.