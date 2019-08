Zidane tiene que resolver varios enigmas antes del primer partido de Liga contra el Celta. Pero hay uno que lo tiene claro: en la banda derecha va a tener que jugar Odriozola porque Carvajal está sancionado desde el último encuentro de Liga. La Federación iba a “perdonar” a los jugadores que habían cumplido ciclo en el último encuentro de la Liga pasada, pero el CSD no se ha reunido, el jueves es fiesta y el viernes comienza el campeonato, por lo que no va a aprobar la modificación del reglamento y no va a “salvar” a Carvajal, pero tampoco a Parejo, del Valencia o a Llorente de la Real Sociedad.

Según informaba Iusport, este es el artículo por el que no puede jugar Carvajal en Balaídos: “Cuando una competición hubiera concluido o el club de que se trate haya resultado eliminado y quedara pendiente el cumplimiento de algún partido de suspensión, la sanción se cumplirá en la próxima temporada”. Pero la modificación solucionaba eso y desde el 1 de agosta les daba vía libre: “La regla de suspensión por un partido no será de aplicación en aquellos casos en que la amonestación con la que el jugador cumpliría el ciclo a que esta norma hace referencia, tenga lugar el último partido que el club dispute en la competición de que se trate”. Pero no va a ser.

La posición de lateral derecho la tiene bien cubierta Zidane: Carvajal es su hombre para esa zona del campo, pero Odriozola también le parece un futbolista que puede cubrir esa zona. El futbolista que llegó de la Real Sociedad sabe que esta temporada tiene que dar un paso adelante y hacer competencia a Carvajal, el dueño de ese lateral. Hasta ahora Odriozola ha demostrado velocidad y buenas maneras en ataque, pero no ha sido consistente en defensa y ha mostrado lagunas en varios partidos. Es un futbolista joven, al que el paso del tiempo le puede venir.

Estrenarse en el encuentro en Balaídos es una buena noticia para él. Sabe que parte en posición de desventaja y hacer un buen papel en el estreno, puede suponer un espaldarazo para su futuro. Los laterales son fundamentales en el sistema de Zidane: el entrenador les exige verticalidad y presencia en el área contraria, además de la seguridad defensiva que se les supone. Por eso está probando cambios tácticos el entrenador francés: para intentar sacar el mayor provecho posible de sus hombres de banda. Considera que si juega con tres centrales, los laterales pueden situarse más próximos al centro del campo y hacer menos recorrido al llegar al área. Eso les da más recorrido.

Odriozola puede hacer bien ese papel. Comienza su segundo año en el Real Madrid. Y por circunstancias lo va a hacer titular.