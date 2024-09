¿Qué es el 'earthing' que practica Luis Enrique y por qué se pasea descalzo por el campo de fútbol?

A finales de este mes, Movistar Plus+ presentará la serie 'No tenéis ni **** idea", que indaga en la vida de Luis Enrique de una forma más íntima y profunda, desentrañando algunos de los secretos que explican la forma de ser de este peculiar entrenador. Cada episodio que ha ido saliendo desde entonces ha revelado nuevas y divertidas facetas de una de las figuras más influyentes del fútbol moderno.

La serie sigue de cerca la última temporada del asturiano, que después de haber sido seleccionador de la Selección Española de Fútbol masculino, pasó a convertirse en el entrenador de uno de los equipos con más presupuesto del mundo, y campeón indiscutible de Francia en la última década: el Paris Saint Germain. El llamativo título del documental de tres capítulos lo sugirió el propio Luis Enrique durante una entrevista en su filmación.

A lo largo de las últimas semanas desde que se anunció el estreno de la serie a finales de este septiembre, Movistar Plus+ ha ido lanzando distintas piezas cortas de vídeo a manera de adelanto para ir abriendo boca de lo que parece ser un documental cargado de emociones y polémicas, tal como lo ha estado la vida del entrenador del PSG.

Luis Enrique Gtres

Desde sus diferencias con la estrella mundial Kylian Mbappé hasta los duros golpes que recibió en los últimos años (el fallecimiento de su hija pequeña, la derrota en el Mundial de Qatar 2022...), "No tenéis ni **** idea" hace un recorrido completo de las claves para entender a una personalidad tan complicada y carismática como es la de Luis Enrique.

En uno de los últimos clips de vídeo publicado este martes por Movistar Plus+ a través de sus redes sociales, se mostraba una de las últimas tendencias de medicina natural a las que el exjugador con la absoluta de La Roja ha confesado estar adscrito. Según él mismo confesaba, desde que camina descalzo, incluso por el campo de fútbol, su salud ha mejorado.

¿Qué es el 'earthing' que practica Luis Enrique y por qué camina con los pies desnudos por el césped?

Durante sus últimas temporadas como entrenador, en las que ha cosechado numerosos títulos, uno de los focos más importantes para Luis Enrique ha sido la salud mental de sus jugadores, tanto dentro como fuera del campo. Él mismo ha confesado que sigue una rutina diaria para desconectar de las enormes cantidades de estrés que generan su trabajo y ser una figura pública.

También suscribe varias teorías de medicinas alternativa o bienestar modernas, como el 'earthing', también llamado 'grounding'. Esta hipótesis defiende que el uso habitual de los zapatos habría provocado que estemos desconectados de la tierra. Los seguidores de esta teoría creen que el contacto directo con la superficie de la Tierra puede producir efectos positivos en la fisiología y la salud, en base a la liberación de cargas electromagnéticas con el suelo.

Earthing ir descalzo PIXABAY

Esta disciplina alternativa asegura que puede reducir la inflamación, las respuestas inmunitarias, la fatiga o el estado anímico deprimido. Según un estudio, "la puesta a tierra de un organismo produce diferencias medibles en las concentraciones de glóbulos blancos, citoquinas y otras moléculas implicadas en la respuesta inflamatoria".

Aunque varios estudios parezcan afirmar los beneficios del 'earthing', aún existen suficientes ni como para confirmarlo, al igual que no hay consenso científico al respecto. De hecho, muchos científicos aseguran que muchos de estos supuestos beneficios se generan realmente del propio acto de caminar, y no porque se descargue el cuerpo de electrones.

Luis Enrique afirmaba que ha estado practicando durante más de un año esta tendencia, incluso por el campo de fútbol: "Tenía alergias, moquillo, tenía que dejar de ir en bici. Desde que lo hago, desapareció". La serie "No tenéis ni **** idea" no llegará a la plataforma de Movistar Plus+ hasta el 30 de septiembre, pero ya tiene a muchos forofos del fútbol expectantes ante todas las curiosidades que están desvelando sobre el asturiano.