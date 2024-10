¿Qué hacer con Sorloth?

«La contundencia defensiva te hace ser mejor, la contundencia ofensiva te hace ser mejor y en esas dos facetas se maneja el fútbol», dice Simeone. La contundencia es el asunto que ronda la cabeza del entrenador del Atlético desde la derrota del pasado miércoles contra el Lille.

Una idea que se hace carne en el cuerpo de Sorloth. El delantero noruego falló cuatro ocasiones claras que podían haber cambiado el partido. Simeone no quiere cargar la culpa de la derrota sobre él, pero Sorloth es el único de los once que jugaron desde el comienzo contra el Lille con el que no ha probado en la alineación titular en los últimos días.

El Cholo se esfuerza por ver el lado positivo de los errores de Sorloth contra el Lille. «Yo lo veo al contrario, que va conectando muchísimo mejor con sus compañeros y sus compañeros lo van encontrando en su mejor versión de juego. Eso es un paso importantísimo y es una situación positiva, no negativa, del equipo», dice.

En cuatro días, el noruego ha pasado de decidir el partido contra el Leganés con dos goles a ser señalado como el principal responsable de la derrota ante el Lille. El curso pasado fue el segundo máximo goleador del campeonato, pero los dos goles que marcó al Leganés fueron los primeros que conseguía desde la primera jornada, en la que marcó a su antiguo equipo, el Villarreal.

Simeone ha probado estos últimos días con Samu Lino en la alineación en lugar de Sorloth. El brasileño, que fue titular durante la mayor parte de la temporada pasada, ha perdido su sitio en el equipo en las últimas jornadas. Solo ha entrado desde el comienzo en uno de los últimos seis partidos, pero Simeone conserva la fe en él. El Cholo le pide «todo lo que tenía la temporada pasada: entusiasmo, ilusión, decisión... Sobre todo, decisión», explica. «Él juega en una posición en el campo donde la decisión es importantísima. Necesitamos ese futbolista, porque es importantísimo para nuestro juego, ya sea en lo asociativo, lo profundo o el gol, porque suele tener muchas situaciones de gol desde el juego», añade.

Simeone confía en el juego asociativo de Lino para generar fútbol. Cuando coincide con Riquelme en la alineación es el brasileño el que juega en el medio y deja el lateral para el canterano. Y después de unos partidos lejos de su nivel, Simeone ve argumentos para volver a darle una oportunidad en la alineación. «El otro día entró mejor, con otro ritmo», dice. A Sorloth le toca esperar.