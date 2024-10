Rafa Nadal, más claro que nunca contra las críticas por jugar en Arabia: "Es mi punto de vista"

Lo bueno de Rafa Nadal, además de sus títulos y de su ejemplo, es que no esconde sus decisiones. Se ha jugado el millonario torneo masculino de exhibición tenísitca en Arabia, en el que los participantes se han llevado un pellizco importante. Y el único que ha explicado su razones es Rafa Nadal, en una entrevista en el As. "Me pagan por venir aquí? Sí. Pero no hay que perder la perspectiva. ¿Vienes aquí y qué crees? ¿Que haces un bien o que haces un mal? Porque el único problema al final es que cobras por ello. Porque, realmente, viniendo aquí, ayudas al país. Y los que hablan de una manera tan drástica en contra del país, muy bien. Entonces, ¿qué quieres? ¿Que sigan estando mal, que sigan teniendo el país encerrado, con más desigualdad? La realidad es una”, expresa con contundencia.

"Al final, nosotros, viniendo aquí, hacemos que haya eventos y que vengan turistas, cosa que no pasaba cuatro o cinco años atrás. No nos engañemos, la gente lo llama sportwashing y claro que tiene una parte de eso", reconoce "pero la otra parte es que realmente gracias a todo eso las personas que han estado encerradas en este país y no han sido capaces de ver un mundo diferente, gracias a todos los turistas que están viniendo, a todos los eventos que se están haciendo aquí durante todo el año, ven otro mundo, otras culturas, y tienen la capacidad de avanzar realmente. Con lo cual, yo no tengo ni la más mínima duda de que la gente que viene a hacer eventos aquí, de cualquier ámbito, hacen un bien al país”,

Y continúa: "Porque las cosas no sean perfectas, que no lo son, solo faltaría que yo dijera lo contrario, evidentemente que tienen un largo camino por recorrer, ¿les dejamos que sigan estando mal o al menos hacemos un bien y les ayudamos? Porque al final, si tú hicieras eso sin cobrar, ¿a que lo veríamos bien? Pues yo, evidentemente, igual que muchos otros compañeros, igual que la mayoría de los gobiernos del mundo, igual que la mayoría de las empresas, realmente tenemos la suerte de que cobramos por venir aquí, sin ninguna duda, no hay que esconderse”.

Rafa intenta no perder de vista la realidad. "Aquí aún van retrasados en el tiempo comparado con Occidente. Lo que pasa es que el prisma que tenemos es diferente a lo que viven ellos. Porque al final, ellos lo viven como lo han hecho durante toda su vida. Los cambios no pueden ocurrir de hoy para mañana al cien por cien, porque la sociedad no está preparada para un cambio radical. Ninguna sociedad lo ha estado en la historia, ese cambio tiene que ir pasando de manera progresiva. Yo creo que todas estas cosas que están ocurriendo en el país hacen que ese cambio, en vez de que ocurra en 50 años o en 60 años, ocurra en un tiempo muy inferior. Y creo que eso, de alguna manera, a pesar de todas las críticas, vale la pena y asumo la crítica, la respeto”.

Rafa Nadal: "De lo que ganó pagó el 60% a Hacienda en España"

Aunque no puede ver el futuro: "En diez años las cosas siguen estando mal o el país se encierra, pues evidentemente diré que me contaron una cosa que no era. Ahora vienen las NextGen Finals, vendrán las mujeres a jugar las WTA Finals y también cobran un dinero importante, evidentemente.", añadía. "Y yo, de lo que gano, cuando vuelvo a España pago el 60% de impuestos y ya está, no es que me lleve el dinero a otra parte del mundo. Me pagan por hacer una labor o un trabajo, pero creo que realmente va a ser un trabajo que va a valer la pena”.

Asegura que respeta a quien no piensa como él: "Y sí que estoy a favor, sin ninguna duda, a diferencia de muchos que opinan de una manera distinta, que no se puede decir que, como las cosas no son perfectas, que se jodan todos los ciudadanos de ahí, que estén peor. Ese es el otro prisma de la visión, yo tengo otro. Si las cosas siguen no estando perfectas, pero ayudamos a que evolucionen y que las personas que estén aquí vayan a estar mejor de una manera continuada, pues bien. Apoyo que haya turismo en este país, sin ninguna duda, porque, al final, que venga gente aquí les proporciona ver un mundo distinto que no han visto en su vida y ni en su historia anterior. Este es mi punto de vista. Después, cada cual opinará. Yo intento, como siempre, aceptar la crítica siempre dentro de unos estándares del respeto. Cuando se huye del respeto, evidentemente no lo comparto”,