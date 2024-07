La rajada de Anna Godoy tras el triatlón femenino: "Se han reído..."

El triatlón saltó por los aires después del triunfo de la francesa Cassandre Beaugrand al colgarse la medalla de oro. La española Anna Godoy entró en el puesto 17 y Miriam Casillas en el 33. "Creo que la Federación Internacional se ha reído un poco de nosotros. Ha habido salida nula y no se ha repetido", criticaba Godoy después de la prueba en declaraciones que recoge Marca. Todo esto viene después del aliciente de que se anuló por las oscuras aguas del Sena. La cita femenina cumplió con su día y su hora y las 46 participantes se zambulleron para cubrir los 1.500 de natación, bajo la lluvia, pero con buena temperatura.

Una salida extraña, ya que algunas participantes no oyeron la bocina de salida y se lanzaron al agua con segundos de retraso, entre ellas la española Anna Godoy. No hubo repetición de la partida.

"Está pasando en cada carrera que se tiran antes y no puede ser porque nos perjudican a las legales. Muchas gente lo ha hecho y no ha habido ningún penalty. Me han ahogado y me he quedado bastante tiempo debajo del agua. Creo que va en contra de los valores del deporte. Esperemos que la federación empieza a pensar más en los atletas y no tanto en sólidamente quedar bien", añadía la pequeña de los Godoy.

"Para nada han pensado en las atletas. Aquí se ha pensado más en el escenario, en la imagen, en que quede bonito y en vender en el Sena que es lo que quería los juegos de Paris desde la inauguración y no se ha pensado nada en la salud de los atletas. Han tenido 8 años para preparar los Juegos, cada año vamos a peor. Es una pena. Es mejor decirlo y no quedarnos callados", sentenció Anna Godoy.