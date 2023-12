El polémico mensaje de Juan Manuel de Prada a Jon Rahm por su millonario contrato con Arabia Saudí

El reciente fichaje de Jon Rahm por la LIV Golf Invitational ha generado un gran revuelo en el mundo del golf. Este traspaso ha impactado no solo por el cuantioso contrato del jugador, sino también por su inesperada decisión de unirse a un circuito que no estaba autorizado por la PGA. La llegada de Rahm ha puesto en entredicho las negociaciones entre la PGA, el fondo público saudí (PIF) y el DP World Tour, que buscan un acuerdo de fusión antes del 31 de diciembre. La PGA ha suspendido a Rahm por asociarse con "torneos no autorizados", mientras que continúa explorando opciones con otros grupos de inversores, lo que refleja la tensión generada por este inesperado movimiento

La noticia ha desatado especulaciones sobre el impacto de la llegada de Rahm en las negociaciones en curso. El contrato de Rahm con la LIV Golf Invitational, un circuito respaldado por el fondo público saudí, ha desafiado las expectativas, ya que el golfista había manifestado previamente su prioridad por jugar en el PGA Tour. Este inesperado giro plantea incertidumbres sobre el futuro de las conversaciones entre las partes involucradas. La PGA, por su parte, ha tomado medidas disciplinarias al suspender a Rahm, lo que evidencia las tensiones generadas por este traspaso inesperado

La repercusión de este fichaje trasciende el ámbito deportivo, ya que impacta en las negociaciones en curso entre importantes actores del mundo del golf. La inesperada decisión de Rahm de unirse a la LIV Golf Invitational, a pesar de sus declaraciones previas sobre su compromiso con la tradición y los valores de la PGA, ha sacudido el statu quo del deporte. A medida que se desarrollen los acontecimientos, será crucial observar cómo esta inesperada movida influirá en las conversaciones en curso y en el futuro de los circuitos de golf involucrado.

Rahm cobrará 500 millones de euros, lo que ha provocado muchas reacciones. Una de las más tajantes ha sido la del escritor Juan Manuel de Prada. "A mí me parece lamentable, pero es que yo los sueldos de los deportistas los regularía. Salarios con unos topes, porque me parece un insulto. No me parece justificado. No solo a los deportistas: a consejeros delegados en grandes empresas también", decía en la SER: "Los sueldos deben estar regulados y la diferencia entre los sueldos altos y bajos tienen que guardar una proporcionalidad, solo así se puede construir una sociedad más justa". Le parecía que hay algo que no huele bien: "Creo que es un dinero que además está un poquito sucio. No sé de qué sustancia, pero..Los saudíes se están metiendo en todos los deportes, por ejemplo con el tenis, que lo sigo mucho"