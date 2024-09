Las reacciones de Verstappen y Hamilton al fichaje de Newey por Aston Martin

Newey ya está en Aston Martin y es el hombre del momento. Por fin, formará equipo con un Alonso que estaba deseando que este momento llegase. El efecto Newey provoca un runrún constante en el mundo de la Fórmula Uno.

Por ejemplo, Verstappen no lamenta en público la salida de Newey, pero le felicita por su próximo destino. “Por mi parte es difícil saber cómo opera el equipo y esas cosas. Estoy contento por Adrian, hablé rápido con él, pero son desafíos diferentes. Cuando llevas tanto tiempo en el equipo, puedo ver que para él es un desafío nuevo. Sé que Lawrence (Stroll) va con todo y quiere tener éxito y espero que para ellos sea así”, aseguró.

“Hemos tenido algunos problemas con el coche y ahora estamos intentando arreglarlos. No se puede hacer de un fin de semana para otro, sobre todo porque con el techo de gasto no es más fácil dar la vuelta al coche. Tenemos que ser pacientes. Es difícil de saber, sinceramente. Si alguien se va, hay que seguir adelante. Aunque se haya tenido mucho éxito, no se puede vivir en el pasado y es lo que intentamos hacer. Hemos tenido grandes premios complicados, queremos entender mejor el coche y ser más competitivos”, dijo Max.

El campeón no fue el único en pronunciarse sobre este movimiento. Hamilton también quiso hablar sobre el ingeniero. “Aunque había dicho que sería un honor trabajar con Adrian, he tenido la suerte de trabajar en dos equipos campeones en los que no estaba Adrian, por ejemplo. Cualquier equipo habría estado feliz por tenerle, pero al final hace lo que es mejor para él”, aseguró el siete veces campeón.

"Sentía que necesitaba un nuevo reto. Y hacía finales de abril decidií que quería hacer algo distinto. Pase mucho tiempo con mi mujer debatiendo que tenía que hacer a continuación, nos tomamos nuestro tiempo para decidir. He tenido mucha suerte en haber conseguido lo que aspiraba desde hace 12 años, ese deseo de ser ingeniero en automovilismo", aseguró el ingeniero.

Muchos son los fans de Fernando Alonso que sueñan con ese triunfo número 33 de la mano de las revolucionarias ideas de Newey.